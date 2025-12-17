हरिद्वार में हैवानियत: 4 लोगों ने किशोरी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, किशोरी की बिगड़ी तबीयत

संवाद सूत्र, जागरण हरिद्वार। एक परिवार ने चार लोगों पर नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। वहीं पुलिस जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। मंगलवार को एक परिवार झबरेड़ा थाने में पहुंचा। पीड़ित ने तहरीर देकर बताया कि वह गन्ना कोल्हू में मजदूरी करता है। 14 दिसंबर की रात को जब वह कोल्हू पर मजदूरी कर घर लौटा तो बेटी को आवाज लगाई लेकिन बेटी बिस्तर पर नहीं मिली।

इसके बाद पुत्री की तलाश करने लगे लेकिन बेटी का कोई पता नहीं चल सका। सुबह के समय चार लोग आए और उसकी बेटी को कार से छोड़कर चले गए। उस समय उसकी बेटी होशो हवास में नहीं थी। इतना ही नहीं उसकी तबीयत खराब हो गई।