Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरिद्वार: आसान सवालों का जवाब नहीं दे पाए प्राइमरी क्‍लास के छात्र, 10 बच्‍चों की फर्जी एटेंडेंस; सीडीओ नाराज

    By Gaurav Tyagi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    हरिद्वार में प्राइमरी क्‍लास के छात्र आसान सवालों का जवाब नहीं दे पाए। निरीक्षण के दौरान 10 बच्‍चों की फर्जी एटेंडेंस पाई गई, जिससे सीडीओ नाराज हुए। य ...और पढ़ें

    Hero Image

    अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज में बिना आवेदन सहायक अध्यापक मिले गैरहाजिर। जागरण

    संवाद सूत्र जागरण, बहादराबाद। सीडीओ ललितनारायण मिश्रा ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहादराबाद का निरीक्षण किया। इस दौरान सीडीओ ने पाठ्यक्रम से संबंधित आसान प्रश्न पूछे, लेकिन बच्चे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जताई। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज रुड़की में सहायक अध्यापक बिना आवेदन गैरहाजिर मिले। अकमलपुर बौंगला आंगनबाड़ी केंद्र में 10 अनुपस्थित बच्चों की उपस्थिति दर्ज मिली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी अनुपस्थित मिली। तीनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीडीओ ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की जानकारी ली। इस दौरान शिक्षकों को कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मिड-डे-मिल की गुणवत्ता भी सीडीओ ने परखी। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को मानक के अनुसार मिड-डे-मिल उपलब्ध कराया जाए। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। अकमलपुर बौंगला में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र-3, छह और 11 का भी निरीक्षण किया।

    निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र-6 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विनीता अनुपस्थित मिली। सीडीओ ने उनका एक दिन का मानदेय काटने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्र-3 में 13 अध्ययनरत बताए गए। जबकि मौके पर तीन बच्चे उपस्थित थे। दस बच्चों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ज्योति ने फर्जी उपस्थिति दर्ज कर रखी थी। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिर सुबह 11 बजे तक बंद मिला। सीएमओ को इसकी जांच सौंपी।

    अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज रुड़की में सहायक अध्यापक कुंवर सिंह बिना आवेदन पत्र के अनुपस्थित मिले। उनका एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक सेठ, नगरायुक्त रुड़की राकेश चंद्र तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी रुड़की, बीडीओ बहादराबाद मानस मित्तल आदि मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- काम की तलाश में हरिद्वार गए झाड़ग्राम के दो मजदूरों की सड़क हादसे में मौत, गांव में पसरा मातम

    यह भी पढ़ें- जापान में होगी साल 2026 की धर्म संसद, हरिद्वार से साधु-संतों का 27 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जल्द करेगा प्रस्थान

    यह भी पढ़ें- हरिद्वार में 10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा 17 जनवरी से, मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जारी किए निर्देश