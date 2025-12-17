संवाद सूत्र जागरण, बहादराबाद। सीडीओ ललितनारायण मिश्रा ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहादराबाद का निरीक्षण किया। इस दौरान सीडीओ ने पाठ्यक्रम से संबंधित आसान प्रश्न पूछे, लेकिन बच्चे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जताई। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज रुड़की में सहायक अध्यापक बिना आवेदन गैरहाजिर मिले। अकमलपुर बौंगला आंगनबाड़ी केंद्र में 10 अनुपस्थित बच्चों की उपस्थिति दर्ज मिली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी अनुपस्थित मिली। तीनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

सीडीओ ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की जानकारी ली। इस दौरान शिक्षकों को कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मिड-डे-मिल की गुणवत्ता भी सीडीओ ने परखी। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को मानक के अनुसार मिड-डे-मिल उपलब्ध कराया जाए। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। अकमलपुर बौंगला में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र-3, छह और 11 का भी निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र-6 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विनीता अनुपस्थित मिली। सीडीओ ने उनका एक दिन का मानदेय काटने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्र-3 में 13 अध्ययनरत बताए गए। जबकि मौके पर तीन बच्चे उपस्थित थे। दस बच्चों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ज्योति ने फर्जी उपस्थिति दर्ज कर रखी थी। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिर सुबह 11 बजे तक बंद मिला। सीएमओ को इसकी जांच सौंपी।