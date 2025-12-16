काम की तलाश में हरिद्वार गए झाड़ग्राम के दो मजदूरों की सड़क हादसे में मौत, गांव में पसरा मातम

संसू, खड़गपुर। झाड़ग्राम जिले के नयाग्राम प्रखंड अंतर्गत खादरपाड़ा गांव में उस वक्त मातम पसर गया, जब काम की तलाश में दूसरे राज्य गए दो युवा मजदूरों के शव चार दिन बाद गांव पहुंचे। मृतकों की पहचान अनाथ सिंह और राजू राय के रूप में हुई है।

दोनों उत्तराखंड के हरिद्वार में काम की तलाश में गए थे, जहां सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, अनाथ सिंह और राजू राय गांव के कुछ अन्य साथियों के साथ हरिद्वार में एक फ्लाईओवर निर्माण कार्य में लगे हुए थे।

हादसा उस समय हुआ, जब वे कार्यस्थल के पास खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार चार पहिया वाहन अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे रखे एक जनरेटर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जनरेटर के पास खड़े दोनों मजदूर उसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

इस घटना से दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जब चार दिन बाद दोनों के शव गांव पहुंचे तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे।



घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतकों के परिजनों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग करते हुए दोषी वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।



ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सरकार और कंपनियों को गंभीर कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।