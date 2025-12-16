काम की तलाश में हरिद्वार गए झाड़ग्राम के दो मजदूरों की सड़क हादसे में मौत, गांव में पसरा मातम
खड़गपुर: झाड़ग्राम जिले के नयाग्राम प्रखंड में मातम पसर गया, जब काम की तलाश में उत्तराखंड गए दो युवा मजदूरों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों की पह ...और पढ़ें
इस घटना से दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जब चार दिन बाद दोनों के शव गांव पहुंचे तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे।
घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतकों के परिजनों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग करते हुए दोषी वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सरकार और कंपनियों को गंभीर कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
