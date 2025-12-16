हरिद्वार में 10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा 17 जनवरी से, मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जारी किए निर्देश
उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही हरिद्वार में तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल और परी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुड़की। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही हरिद्वार जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों और परीक्षा केंद्रों पर समयबद्ध तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।17 जनवरी से जिले में प्री-बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है।
इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी ने सभी विद्यालयों को सर्कुलर जारी कर दिया है। सीईओ ने सभी ब्लाक और संकुल स्तर के शिक्षा अधिकारियों, राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि नामांकन, विषय चयन, शुल्क जमा और समस्त जानकारी आनलाइन पोर्टल पर तय समय सीमा में अपडेट की जाए।
परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक और मूल्यांकन से जुड़े शिक्षकों का विवरण समय से पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। परिषद की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, बैठने की समुचित व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य होंगे।
मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों की प्री-बोर्ड और आंतरिक परीक्षाएं समय पर कराने, परिणामों का विश्लेषण कर कमजोर छात्रों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग देने के भी निर्देश दिए हैं। आनलाइन डाटा में त्रुटि पाए जाने पर प्रधानाचार्य को जिम्मेदार माना जाएगा। (संस)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।