जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पुलिस मॉडर्न स्कूल के नवीनीकरण के नाम पर 20 हजार रुपये की रिश्वत ले रहे खंड शिक्षा अधिकारी और एक बीआरसी (शिक्षक) को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपित खंड शिक्षा अधिकारी बृजपाल राठौर की पत्नी देहरादून में पुलिस क्षेत्राधिकारी के तौर पर तैनात हैं। कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।

40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल की मान्यता का नवीनीकरण किया जाना था। आरोप है कि नवीनीकरण की एवज में खंड शिक्षा अधिकारी बृजपाल राठौर की ओर से 20 हजार रुपए की मांग की जा रही थी। खंड विकास अधिकारी का करीबी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन मुकेश ये डील कर रहा था।