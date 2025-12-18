हरिद्वार: पत्नी पुलिस ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी पति स्कूल प्रिंसिपल से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
उत्तराखंड के हरिद्वार में एक खंड शिक्षा अधिकारी को स्कूल प्रिंसिपल से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उनकी पत्नी एक पुलिस अधिकारी हैं। विज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पुलिस मॉडर्न स्कूल के नवीनीकरण के नाम पर 20 हजार रुपये की रिश्वत ले रहे खंड शिक्षा अधिकारी और एक बीआरसी (शिक्षक) को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपित खंड शिक्षा अधिकारी बृजपाल राठौर की पत्नी देहरादून में पुलिस क्षेत्राधिकारी के तौर पर तैनात हैं। कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।
40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल की मान्यता का नवीनीकरण किया जाना था। आरोप है कि नवीनीकरण की एवज में खंड शिक्षा अधिकारी बृजपाल राठौर की ओर से 20 हजार रुपए की मांग की जा रही थी। खंड विकास अधिकारी का करीबी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन मुकेश ये डील कर रहा था।
पुलिस मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल ने इस संबंध में आला अधिकारियों को अवगत कराया। जिसके बाद विजिलेंस सक्रिय हो गई। गुरुवार को देहरादून विजिलेंस की एक टीम ने हरिद्वार पहुंचकर आरोपित खंड शिक्षा अधिकारी बृजपाल सिंह राठौर और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन मुकेश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के तौर पर तैनात मुकेश कुमार श्यामपुर की सरकारी स्कूल का प्रधानाध्यापक भी है।
विजिलेंस टीम दोनों को गिरफ्तार कर देहरादून ले जा रही है। आरोपित बृजपाल सिंह राठौर की पत्नी रीना राठौर पुलिस उपाधीक्षक हैं और देहरादून में पुलिस क्षेत्राधिकारी के तौर पर तैनात हैं।
यह भी पढ़ें- रिश्वतखोरी के आरोप में समग्र शिक्षा विभाग का लिपिक गिरफ्तार, दुमका लेकर गई एसीबी
यह भी पढ़ें- विजिलेंस ने लिपिक को 25 हजार की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, छोटे से काम के लिए मांग रहा था रुपये
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।