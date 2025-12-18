विजिलेंस ने लिपिक को 25 हजार की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, छोटे से काम के लिए मांग रहा था रुपये
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विजिलेंस की टीम ने मंगलवार की शाम जिला प्रबंधक कार्यालय पीसीएफ मऊ में तैनात लिपिक को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। लिपिक राम मिलन यादव की गिरफ्तारी मऊ जनपद के भीटी चौराहा, तहसील सदर क्षेत्र में हुई। आरोपित के विरुद्ध विजिलेंस (सतर्कता अधिष्ठान) गोरखपुर थाने में केस दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की।
साधन सहकारी समिति बी-पैक्स भीटी में संचालित धान क्रय केंद्र के प्रभारी शौकत अली ने सतर्कता अधिष्ठान से शिकायत की थी। बताया था कि सरकारी धान खरीद के दौरान उपस्थिति दर्ज करने वाली फिंगर मशीन खराब हो गई थी। इसके बाद जिला प्रबंधक पीसीएफ मऊ के निर्देश पर वह लिपिक राम मिलन यादव से मिले। लिपिक ने फिंगर मशीन सही कराने और जूट के बोरे उपलब्ध कराने के लिए 25 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।
शिकायतकर्ता ने रिश्वत न देने पर सतर्कता अधिष्ठान को सूचना दी। सत्यापन के बाद ट्रैप टीम ने योजना बनाकर मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे भीटी चौराहे पर लिपिक को रिश्वत लेते समय पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर सेक्टर ने आमजन से अपील की है कि कोई भी लोक सेवक सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करे तो सतर्कता अधिष्ठान के मोबाइल नंबर या हेल्पलाइन 9454401866 पर शिकायत करें।
