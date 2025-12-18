विजिलेंस ने लिपिक को 25 हजार की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, छोटे से काम के लिए मांग रहा था रुपये

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विजिलेंस की टीम ने मंगलवार की शाम जिला प्रबंधक कार्यालय पीसीएफ मऊ में तैनात लिपिक को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। लिपिक राम मिलन यादव की गिरफ्तारी मऊ जनपद के भीटी चौराहा, तहसील सदर क्षेत्र में हुई। आरोपित के विरुद्ध विजिलेंस (सतर्कता अधिष्ठान) गोरखपुर थाने में केस दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की।

