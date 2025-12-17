देवरिया में आज से फिर शुरू होंगी बंद ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत
भटनी-वाराणसी रेल खंड पर मऊ रेलवे स्टेशन पर इंटरलाकिंग कार्य के कारण बाधित ट्रेनों का संचालन आज से फिर शुरू हो जाएगा। स्टेशन अधीक्षक भटनी मनोज पांडेय न ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भटनी। भटनी-वाराणसी रेल खंड पर मऊ रेलवे स्टेशन पर इंटरलाकिंग कार्य के कारण मऊ की ओर आने-जाने वाली गाड़ियों का संचालन प्रभावित रहा। इस कार्य के पूर्ण होने के बाद शुक्रवार से रेल सेवा पुनः सामान्य हो जाएगी। स्टेशन अधीक्षक भटनी मनोज पांडेय ने बताया कि मऊ रेलवे स्टेशन पर चल रहे इंटरलाकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनें निरस्त की गई हैं और कुछ के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। कृषक एक्सप्रेस ट्रेन वर्तमान में गोरखपुर से चल रही है, जबकि अन्य गाड़ियों का मार्ग बदला गया था।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।