रिश्वतखोरी के आरोप में समग्र शिक्षा विभाग का लिपिक गिरफ्तार, दुमका लेकर गई एसीबी

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। समग्र शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिक सौरभ सिन्हा को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गिरफ्तार किया है। सौरभ सिन्हा जामताड़ा समग्र शिक्षा विभाग में डेली वेज (दैनिक वेतनभोगी) कर्मी के रूप में कार्यरत बताया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसीबी की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम सौरभ सिन्हा को अपने साथ दुमका ले गई। बताया जा रहा है कि मामला रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है, हालांकि एसीबी की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।