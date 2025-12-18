Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिश्वतखोरी के आरोप में समग्र शिक्षा विभाग का लिपिक गिरफ्तार, दुमका लेकर गई एसीबी

    By Kaushal kumar SinghEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:49 PM (IST)

    झारखंड के जामताड़ा में समग्र शिक्षा विभाग के एक लिपिक को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने कार्रवाई कर ...और पढ़ें

    Hero Image

    समग्र शिक्षा विभाग का लिपिक गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, जामताड़ा। समग्र शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिक सौरभ सिन्हा को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गिरफ्तार किया है। सौरभ सिन्हा जामताड़ा समग्र शिक्षा विभाग में डेली वेज (दैनिक वेतनभोगी) कर्मी के रूप में कार्यरत बताया जा रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसीबी की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम सौरभ सिन्हा को अपने साथ दुमका ले गई। बताया जा रहा है कि मामला रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है, हालांकि एसीबी की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। 

    इस कार्रवाई के बाद विभागीय स्तर पर भी जांच की संभावना जताई जा रही है।