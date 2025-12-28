हरिद्वार और रुड़की में आता रहा है कुख्यात विनय त्यागी, उसके गुर्गों की खंगाली जा रही कुंडली
लक्सर में विनय त्यागी की गैंगवार में हत्या के बाद पुलिस उसके गुर्गों की कुंडली खंगाल रही है। हरिद्वार और रुड़की में विनय त्यागी की आवाजाही के कारण पुल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुड़की: कुख्यात विनय त्यागी के गुर्गों की पुलिस कुंडली खंगाल रही है। जिस तरह से गैंगवार में विनय त्यागी की हत्या हुई है। उससे आशंका लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में इसके परिणाम देखने को मिल सकते है। हालांकि दोनों शूटर बाहरी जिलों के रहने वाले है। लेकिन हरिद्वार की जेल में बंद होने के चलते पुलिस किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रही है।
जरायम की फौज शिक्षा नगरी की शांति भंग कर रही है। कई बार रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में अपराधिक घटनाएं हो चुकी है। रुड़की में गैंगवार के कई मामले हो चुके है। रुड़की में कुख्यात सुनील राठी, चीनू पंडित, प्रवीण वाल्मीकि और नरेंद्र वाल्मीकि रुड़की जेल में बंद रह चुके है।
सुनील राठी और प्रवीण वाल्मीकि जेल में रहते हुए कई हत्या करवा चुके है। इसके चलते रुड़की समेत पूरे जिले में इनके गुर्गों की भरमार है। एक तो पहले से ही शिक्षानगरी में जरायम की इस पौध से दहशत बन रही थी।
वहीं दूसरी लक्सर में हुए गैंगवार में विनय त्यागी की हत्या के बाद से दहशत है। हत्या जिस तरह से पुलिस अभिरक्षा में सरेराह की गई है। उससे आने वाले समय में कई और परिणाम देखने को मिल सकते है। हत्या करने वाले शूटर उधमसिंह नगर के निवासी थे। इसके बावजूद पुलिस को अब गैंगवार का डर सता रहा है।
इसकी एक वजह यह है कि विनय त्यागी का हरिद्वार और रुड़की में आना जाना रहा था। जिसके चलते उत्तराखंड में उसके गुर्गे की घुसपैठ होने से इंकार नहीं किया जा सकता। इसे देखते हुए हरिद्वार और रुड़की में पुलिस उसके गुर्गों की भी कुंडली खंगाल रही है।
इसकी वजह यह है कि हत्या के मामले में पकड़े गये आरोपित हरिद्वार की जेल में बंद है। एसपी देहात शेखर सुयाल ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। पुलिस सभी गैंग पर नजर रखे हुए है।
