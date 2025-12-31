Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कुख्यात विनय त्यागी हत्याकांड: घटनास्थल पर पहुंची SIT, पुलिसकर्मियों के बयान भी होंगे दर्ज

    By Mehtab Alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:46 PM (IST)

    कुख्यात विनय त्यागी हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी ने लक्सर में घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जानकारी ली और हमले के दौरान ...और पढ़ें

    Hero Image

    लक्सर में 24 दिसंबर को पुलिस के वाहन में मारी गई थी कुख्यात को गोली। जागरण आर्काइव

    संवाद सूत्र, जागरण, लक्सर । कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी ने मंगलवार को लक्सर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने घटनास्थल के आस-पास सीसीटीवी कैमरों की जानकारी भी ली। एसआईटी इस प्रकरण को लेकर हमले के दौरान मौजूद रहे पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लक्सर में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी पर 24 दिसंबर को हुए जानलेवा हमले और बाद 26 दिसंबर को ऋषिकेश में उपचार के दौरान विनय त्यागी की मौत हो जाने के मामले में एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए छह सदस्यों की एक एसआईटी का गठन किया है। मामले में पुलिस विनय त्यागी को गोली मारने वाले दो आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

    एसआईटी अब मामले की जांच कर रही है। मंगलवार को एसआईटी के प्रभारी सीओ शिशुपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारी लक्सर पहुंचे। उन्होंने कोतवाली पहुंचकर मामले से संबंधित पुलिसकर्मियों से वारदात से संबंधित जानकारी ली। इसके बाद वह लक्सर में रेलवे ओवर ब्रिज पर पहुंचे। यहां उन्होंने जिस स्थान पर विनय त्यागी को गोली मारी गई थी उसका निरीक्षण किया।

    निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार हुए बदमाशों भागने के रास्ते और उनकी गिरफ्तारी के संबंध में भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि गहनता से मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हीं के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।

    यह भी पढ़ें- विनय त्यागी हत्याकांड: कुख्यात के हत्यारोपित रिमांड पर उगलेंगे राज, कानूनी प्रक्रिया शुरू