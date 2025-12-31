कुख्यात विनय त्यागी हत्याकांड: घटनास्थल पर पहुंची SIT, पुलिसकर्मियों के बयान भी होंगे दर्ज
कुख्यात विनय त्यागी हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी ने लक्सर में घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जानकारी ली और हमले के दौरान ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, लक्सर । कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी ने मंगलवार को लक्सर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने घटनास्थल के आस-पास सीसीटीवी कैमरों की जानकारी भी ली। एसआईटी इस प्रकरण को लेकर हमले के दौरान मौजूद रहे पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज करेगी।
लक्सर में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी पर 24 दिसंबर को हुए जानलेवा हमले और बाद 26 दिसंबर को ऋषिकेश में उपचार के दौरान विनय त्यागी की मौत हो जाने के मामले में एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए छह सदस्यों की एक एसआईटी का गठन किया है। मामले में पुलिस विनय त्यागी को गोली मारने वाले दो आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
एसआईटी अब मामले की जांच कर रही है। मंगलवार को एसआईटी के प्रभारी सीओ शिशुपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारी लक्सर पहुंचे। उन्होंने कोतवाली पहुंचकर मामले से संबंधित पुलिसकर्मियों से वारदात से संबंधित जानकारी ली। इसके बाद वह लक्सर में रेलवे ओवर ब्रिज पर पहुंचे। यहां उन्होंने जिस स्थान पर विनय त्यागी को गोली मारी गई थी उसका निरीक्षण किया।
निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार हुए बदमाशों भागने के रास्ते और उनकी गिरफ्तारी के संबंध में भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि गहनता से मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हीं के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।