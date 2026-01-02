Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार: विहिप ने अंतरराष्ट्रीय चुप्पी पर उठाए गंभीर सवाल, एकजुटता का आह्वान

    By Shailendra Prasad Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:48 PM (IST)

    विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ कथित अत्याचारों पर कड़ा रुख अपनाया है। विहिप के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परां ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पत्रकारों से बातचीत करते हुए विहिप के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांद। जागरण  

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार : बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के विरुद्ध सामने आ रही कथित हिंसा और अत्याचारों की घटनाओं को लेकर देशभर में बढ़ती चिंता के बीच विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा रुख अपनाया है।

    विहिप के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांदे ने हरिद्वार में दो टूक शब्दों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए इसे वैश्विक मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बताया।

    विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांदे ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों और हिंसक घटनाओं को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मिलिंद परांदे ने कहा कि अब समय आ गया है जब भारत ही नहीं, बल्कि विश्वभर का हिंदू समाज एकजुट होकर जागरूकता के साथ ठोस पहल करे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाए। जब भी मानवाधिकारों की चर्चा होती हैं, तब हिंदुओं के अधिकारों को अक्सर नजरअंदाज किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

    वीएचपी नेता ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के मामलों पर कई अंतरराष्ट्रीय संगठन और मानवाधिकार संस्थाएं मौन साधे हुए हैं, मानो सभी के मुंह पर ताले लग गए हों।

    उन्होंने कहा कि विश्व के लोकतांत्रिक देशों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को इस मुद्दे पर खुलकर सामने आना चाहिए और पीड़ित हिंदू समुदाय के पक्ष में आवाज उठानी चाहिए। भारत और भारत का हिंदू समाज अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएगा, लेकिन यह संघर्ष केवल भारत तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वैश्विक स्तर पर हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक और संगठित प्रयास अनिवार्य हैं।

    यह भी पढ़ें- बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, भीड़ ने हमले के बाद लगाई आग

    यह भी पढ़ें- बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को आग लगा रहे कट्टरपंथी, HRCBM की रिपोर्ट में खुलासा