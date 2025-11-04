ढाई किलो के हाथी दांत के साथ वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार, जा रहा था इसे दिल्ली बेचने को
उत्तराखंड एसटीएफ ने बुग्गावाला में वन्यजीव अंगों की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से ढाई किलो का हाथी दांत बरामद हुआ है, जिसे वह दिल्ली में बेचने जा रहा था। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। इसी क्षेत्र में इस साल तीन हाथियों की संदिग्ध मौतें हुई हैं, जिससे वन विभाग की भूमिका पर सवाल उठे हैं।
संवाद सूत्र, जागरण बुग्गावाला: उत्तराखंड एसटीएफ ने बुग्गावाला में छापा मारकर वन्यजीवों के अंगों की तस्करी करने वाले एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब ढाई किलो वजन का एक हाथी दांत मिला है। पुलिस पकड़े गए आरोपित से पूछताछ कर रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि दिल्ली से एसटीएफ को सूचना मिली कि बुग्गावाला क्षेत्र में वन्यजीवों के अंगों की तस्करी करने वाला गिरोह सक्रिय है।
इसके बाद इंस्पेक्टर यशपाल सिंह के नेतृत्व में एक टीम को बुग्गावाला भेजा गया। घेराबंदी करते हुए बुग्गावाला से बिहारीगढ़ की ओर आने वाले मार्ग पर टीम ने एक आरोपित गुलाम हसन निवासी दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवासईद थाना बुग्गावाला को गिरफ्तार कर लिया।
उसके पास से करीब 22 इंज लंबा ढाई किलो वजन का एक हाथी दांत मिला है। आरोपित ने बताया कि वह हाथी दांत को बेचने के लिए दिल्ली जाने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
टीम ने बताया कि मामले में छानबीन की जा रही है। इस मामले में यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपित का कोई अन्य सदस्य तो इस गिरोह में शामिल नहीं है। साथ ही, आरोपित के पुराने आपराधिक इतिहास के संबंध में भी जानकारी की जा रही है।
तीन हाथियों की हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
बुग्गावाला क्षेत्र में इस साल में तीन हाथियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। दो मौत तो एक माह के अंतराल में ही हुई थी। इसको लेकर वन विभाग की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे थे।
वन विभाग ने तब हाथियों के पास ग्रामीणों को जाने नहीं दिया था लेकिन बुग्गावाला के समीप एक हाथी की मौत के बाद चर्चा थी कि उसका एक दांत गायब था। इस मामले में वन विभाग की टीम ने पिछले माह कुछ ग्रामीणों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।