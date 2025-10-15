हरिद्वार में हाई टेंशन लाइन के नीचे पड़ा मिला नर हाथी का शव, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम
हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र में गंगनहर के किनारे एक नर हाथी का शव मिला। वन विभाग के अनुसार, प्राथमिक जांच में करंट लगने से मौत का अंदेशा है, क्योंकि पास ही हाईटेंशन लाइन है। हाथी की उम्र लगभग 45 वर्ष थी। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। बहादराबाद क्षेत्र के निकट बुधवार सुबह वन्यजीव प्रेमियों और ग्रामीणों में उस समय हड़कंप मच गया, जब गंगनहर के किनारे हाई टेंशन लाइन के नीचे एक वयस्क टस्कर (नर हाथी) का शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
वन क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के अनुसार, प्राथमिक जांच में हाथी की मौत का कारण करंट लगना प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल के समीप से गुजर रही हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के नीचे झुलसे घास और जलन के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मृत हाथी की आयु लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे वन्यजीव चिकित्सकों की टीम ने विभागीय मानकों के अनुरूप पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की।
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। हाथी की मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हुए।
