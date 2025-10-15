हरिद्वार में हाई टेंशन लाइन के नीचे पड़ा मिला नर हाथी का शव, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। बहादराबाद क्षेत्र के निकट बुधवार सुबह वन्यजीव प्रेमियों और ग्रामीणों में उस समय हड़कंप मच गया, जब गंगनहर के किनारे हाई टेंशन लाइन के नीचे एक वयस्क टस्कर (नर हाथी) का शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वन क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के अनुसार, प्राथमिक जांच में हाथी की मौत का कारण करंट लगना प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल के समीप से गुजर रही हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के नीचे झुलसे घास और जलन के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मृत हाथी की आयु लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे वन्यजीव चिकित्सकों की टीम ने विभागीय मानकों के अनुरूप पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की।