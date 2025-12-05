Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गंगा महाआरती के साथ उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ, पहुंचे 10 से अधिक राज्यों से हजारों श्रद्धालु

    By Shailendra Prasad Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    उत्तराखंड में गंगा महाआरती के साथ शीतकालीन चारधाम यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। दस से अधिक राज्यों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने इस धार्मिक आयोजन में भाग ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हरिद्वार में गंगा महाआरती के साथ शीतकालीन यात्रा का ज्योतिर्मयी शुभारंभ। जागरण

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार । ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में शीतकालीन चारधाम दर्शन तीर्थ यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार के चंडीघाट से हुआ। गंगा तट पर संपन्न महापूजा और महाआरती में हजारों भक्त भी शामिल हुए और शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ के साक्षी बने।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीघाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा की विशेष पूजा-अर्चना की गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके भक्तों ने गंगा के समक्ष यात्रा की निर्विघ्नता का संकल्प लेते हुए श्रद्धालुओं को भी इस पुण्य यात्रा के आध्यात्मिक महत्व का बोध कराया।

    चंडीघाट पर आयोजित समारोह में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा देवभूमि के आध्यात्मिक दर्शन के साथ हिमालय के अनुपम सौंदर्य और पौराणिक संस्कृति के विराट स्वरूप से भी परिचित कराती है। उन्होंने देशभर के श्रद्धालुओं से शीतकाल में भी चारधाम यात्रा पर आने का आह्वान किया। इस दौरान दस से अधिक राज्यों से हजारों श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा शुभारंभ अवसर पर शामिल हुए।

    शुक्रवार को यात्रा दल ने हरिद्वार से सुबह सात बजे यमुना के शीतकालीन पूजा स्थली खरसाली (खुशीमठ) के लिए प्रस्थान किया। खुशीमठ में यमुना के शीतकालीन विराजमान रूप में दर्शन होते हैं। जिसके बाद यात्रा गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा, केदारनाथ के शीतकालीन प्रवास स्थल उखीमठ और भगवान बदरीनाथ के शीतकालीन प्रवास स्थल पांड़केश्वर के दर्शन के लिए जाएगी।

    यह भी पढ़ें- सफल चारधाम यात्रा के बाद सुधार की ओर कदम, मांगे सुझाव; कंट्रोल रूम का संचालन करने मिली मदद

    यह भी पढ़ें- गंगा केवल नदी नहीं, जीवन का आधार भी है, चारधाम यात्रा के दौरान हजारों लोगों की आर्थिकी को करती मजबूत