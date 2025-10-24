गंगा केवल नदी नहीं, जीवन का आधार भी है, चारधाम यात्रा के दौरान हजारों लोगों की आर्थिकी को करती मजबूत

अजय कुमार, उत्तरकाशी। गंगा केवल नदी नहीं, यह जीवन का आधार है। यह परंपरा, आस्था और आध्यात्म से तो जुड़ी है ही, साथ ही लोगों की आर्थिकी भी इस पर टिकी हुई है। जब गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं तो इसी के साथ यात्रा पड़ावों से लेकर धाम तक स्थित होटल, होमस्टे और दुकानें आदि खुलते हैं।

हजारों परिवारों के आजीविका चल पड़ती है। शीतकाल में धाम की कपाटबंदी के साथ ही यात्रा पड़ाव से लेकर धाम तक कारोबारी अब अपना सामान समेट कर चले जाते हैं। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते ही यहां सन्नाटा पसरने लगा है।

समुद्र तल से 3250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व प्रसिद्ध धाम गंगोत्री में मान्यता है कि इसी स्थान पर मां गंगा ने धरती का स्पर्श किया। पतित पावनी मां गंगा के कारण इस धाम की महत्ता सबसे अधिक है। यहां निर्मल अविरल रूप में बहती गंगा के साक्षात रूप में दर्शन होते हैं।

उत्तरकाशी जिले में गंगा नदी करीब 158 किमी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। हर्षिल और मुखवा तक यह करीब 50 किमी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। पौराणिक महत्व को समेटे गंगा क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भी जुड़ी है।

गंगा एक प्रकार से वहां के लोगों के लिए रोजगार रूपी अमृत बरसाती है। न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि बाहर के कारोबारी भी कपाट खुलने का इंतजार करते हैं। श्रीपांच गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल कहते हैं कि मां गंगा कई मायनों में औषधिदायनी, वरदायिनी, जीवनदायनी व मोक्षदायिनी है।