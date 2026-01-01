हरिद्वार में देर रात हुए दो अलग सड़क हादसे, बाइक व स्कूटी सवार समेत तीन लोगों की हुई मौत

संवाद सहयोगी, जागरण लक्सर: कोतवाली क्षेत्र में देर रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में बाइक और स्कूटी सवार तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बाइक सवार व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। गुरुवार की देर रात्रि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सेठपुर गांव निवासी धूम सिंह ( 50 वर्ष ) बाइक से लक्सर-कुआंखेड़ा मार्ग पर जा रहा था कि भुरनी गांव के निकट किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी।

हादसे में धूम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर उसके स्वजन भी मौके पर आ गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भिजवा दिया है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से भाग निकला। उसकी तलाश की जा रही है।

दूसरी ओर देर रात को मिंटू ( 38 वर्ष ) निवासी ग्राम अकबरपुर और शिवम ( 19 वर्ष ) निवासी मोहम्मदपुर कुन्हारी स्कूटी से रुड़की की ओर से लक्सर आ रहे थे। जब वह डौसनी फ्लाई ओवर पर पहुंचे तभी उनकी स्कूटी फ्लाई ओवर की रेलिंग से टकरा गई।