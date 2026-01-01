Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरिद्वार में देर रात हुए दो अलग सड़क हादसे, बाइक व स्कूटी सवार समेत तीन लोगों की हुई मौत

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:55 PM (IST)

    लक्सर कोतवाली क्षेत्र में देर रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। सेठपुर निवासी धूम सिंह की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसस ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण लक्सर: कोतवाली क्षेत्र में देर रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में बाइक और स्कूटी सवार तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बाइक सवार व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

    गुरुवार की देर रात्रि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सेठपुर गांव निवासी धूम सिंह ( 50 वर्ष ) बाइक से लक्सर-कुआंखेड़ा मार्ग पर जा रहा था कि भुरनी गांव के निकट किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे में धूम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर उसके स्वजन भी मौके पर आ गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भिजवा दिया है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से भाग निकला। उसकी तलाश की जा रही है।

    दूसरी ओर देर रात को मिंटू ( 38 वर्ष ) निवासी ग्राम अकबरपुर और शिवम ( 19 वर्ष ) निवासी मोहम्मदपुर कुन्हारी स्कूटी से रुड़की की ओर से लक्सर आ रहे थे। जब वह डौसनी फ्लाई ओवर पर पहुंचे तभी उनकी स्कूटी फ्लाई ओवर की रेलिंग से टकरा गई।

    इससे दोनों युवक फ्लाई ओवर से नीचे जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर दोनों के स्वजन मौके पर आ गए। उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल लाया गया। जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

    कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हुई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- नौ दिन बाद नदी से मिला लापता किशोर का शव, हादसे के बाद गायब किशोर की गुत्थी सुलझी

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड: चमोली टनल हादसे में THDC सख्त, लापरवाही पर लोको वैगन आपरेटर को किया बर्खास्त