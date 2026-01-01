Language
    नौ दिन बाद नदी से मिला लापता किशोर का शव, हादसे के बाद गायब किशोर की गुत्थी सुलझी

    By Mohammad Taquiuddin Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:22 PM (IST)

    Hero Image

    मृतक किशोर की फाइल फोटो।

    संवाद सहयोगी, चाईबासा । सड़क दुर्घटना से जुड़ा एक अजीब मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोकचो क्षेत्र से सामने आया है। नौ दिन पहले सड़क हादसे के बाद लापता हुए एक किशोर का शव गुरुवार को कोकचो नदी से बरामद किया गया। 
     
    घटना ने न सिर्फ परिजनों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि पुलिस जांच पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर को घाघरी गांव निवासी बुधन सिंह गोप और 15 वर्षीय प्रताप साहु कोकचो के बारकीमारा गांव गए थे। 
     
    उसी दिन शाम करीब आठ बजे दोनों मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। कोकचो ओपी के पास नदी पर बनी पुलिया के समीप उनकी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 
     
    हादसे में बुधन सिंह गोप गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां समय पर इलाज से उनकी जान बच गई। 
     
    हालांकि दुर्घटना के बाद बाइक पर पीछे बैठे किशोर प्रताप साहु का कोई पता नहीं चल सका। पुलिस ने तत्काल खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला। 
     
    अगले दिन परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने भी आसपास के इलाकों और नदी किनारे तलाश की। बाद में मुफस्सिल थाना में प्रताप के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन नौ दिनों तक कोई सफलता नहीं मिली। 
     
    गुरुवार को कोकचो नदी में नहाने गए एक व्यक्ति ने पानी में एक शव तैरता देखा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। 
     
    परिजनों ने शव की पहचान प्रताप साहु के रूप में की। पानी में लंबे समय तक रहने के कारण शव फूल चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। 
     
    मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। यदि दुर्घटना 24 दिसंबर को हुई थी, तो प्रताप साहु का शव नौ दिन बाद नदी में कैसे मिला? क्या वह हादसे के वक्त ही नदी में गिर गया था या किसी अन्य घटना को दुर्घटना का रूप दिया गया है?
     
    बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के दौरान शरीर पर स्पष्ट चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। फिलहाल तांतनगर पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
