Haridwar: बाइक की टक्कर से सड़क पर गिरे दो भाई, डंपर व बस से कुचलकर हुई मौत; शवों के टुकड़े रोड पर बिखरे

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र में लक्सर मार्ग पर गुरुवार सुबह करीब साढ़े सात बजे बाइकें भिड़ने से सड़क पर गिरे दो भाइयों की डंपर और बस से कुचलकर मौत हो गई। दोनों के शव के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने टुकड़े एकत्र किए। दूसरी बाइक पर सवार दो युवक भी गंभीर रूप घायल हो गए। दोनों की हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई है।

पथरी थाना क्षेत्र के गांव कटारपुर निवासी ताहिर के बेटे साकिब (22) और वासिफ (19) पासपोर्ट बनवाने के लिए घर से बाइक पर देहरादून जाने के लिए निकले थे। गांव जियापोता के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई।

सड़क पर गिरे साकिब और वासिफ को तेज गति से आ रहे डंपर और बस ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरी बाइक पर सवार जियोपाता गांव निवासी मोहित और उसका दोस्त अंकुर गंभीर घायल हो गए।

हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हादसे के बाद मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने जाम खुलवाया। आरोपित डंपर और बस चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। थाना प्रभारी मनोहर रावत ने बताया कि स्वजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई जाएगी।

साकिब की पत्नी आठ माह की गर्भवती दोनों भाइयों की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। साकिब की करीब दो साल पहले शादी हुई थी। बताया गया कि साकिब की पत्नी आठ माह की गर्भवती है। काफी देर तक उसे पति की मौत की खबर नहीं दी गई।

शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचे तो साकिब की पत्नी रोते हुए बेसुध हो गई। अन्य स्वजन का भी रोते हुए बुरा हाल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को संभाला। गमगीन माहौल में दोनों भाइयों के शव सुपुर्द ए खाक किए गए।

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा पुलिस के मुताबिक जिस जगह हादसा हुआ, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। ओवरटेक करते समय दोनों बाइकें आपस में भिड़ गईं। इसके बाद नीचे गिरे दोनों भाइयों को डंपर और बस ने कुचल दिया।

लक्सर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत लक्सर: रायसी मार्ग पर बुधवार देर रात सड़क हादसे में ग्रामीण की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। क्षत-विक्षत शव गुरुवार सुबह हाईवे पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

लक्सर से रायसी जाने वाले मार्ग पर गिद्दावाली गांव के मोड़ के निकट बुधवार रात एक ग्रामीण किसी वाहन की चपेट में आ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव मोर्चरी भिजवा दिया।

बाद में मोर्चरी पहुंचे स्वजन ने उसकी पहचान उमेश (45) निवासी भिक्कमपुर के रूप में की। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि बुधवार को कहीं जाने के लिए वह घर से निकला था। बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत, दूसरा घायल भगवानपुर: भगवानपुर-सिकरोढ़ा मार्ग पर दो बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। हादसे में गंभीर रुप से घायल हुए एक युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है।

बुधवार को भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिकरोढ़ा गांव निवासी कलीम कलीम (35) किसी काम से बाइक पर भगवानपुर आया था। देर शाम को वह जा रहा था। जैसे ही वह भगवानपुर-सिकरोढ़ा मार्ग पर पहुंचा तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक से भिड़ंत हो गई।

हादसे में कलीम और दूसरा बाइक सवार फरमान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को रुड़की के सिविल अस्पताल ले जाया गया। सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान कलीम की मौत हो गई। वहीं, घायल फरमान की हालत नाजुक होते देख चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया है। पुलिस ने मृतक कलीम के शव को कब्जे में लिया है। मृतक कलीम गांव में ही खेती करता था। कार की टक्कर लगने से बाइक सवार जीजा-साले घायल झबरेड़ा: कार की चपेट में आने से बाइक सवार जीजा-साले घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कार चालक को घेर लिया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चालक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक अंकित कुमार निवासी ग्राम बिलासपुर, थाना देवबंद, जिला सहारनपुर, उप्र एवं उसका साला राजदीप भगवानपुर स्थित एक कंपनी में नौकरी करते हैं। दोनों ही एक बाइक से फैक्ट्री में आना जाना करते हैं। बुधवार देर शाम अंकित व राजदीप बाइक से ड्यूटी करने के बाद बाइक से गांव जा रहे थे। जैसे ही इनकी बाइक भलस्वागाज के निकट पहुंची तो पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार स्विफट डिजायर कार ने इन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए।