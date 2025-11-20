कार को पीछे से मारी टक्कर, काफी दूर तक वाहन को घसीटता ले गया तेज रफ्तार ट्रक; हादसे में पिता-पुत्र घायल

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: कनखल क्षेत्र में हाईवे पर एक ट्रक ने पीछे से आकर कार को टक्कर मार दी। रफ्तार अधिक होने के चलते ट्रक काफी दूर तक कार को घसीट ले गया।

जिससे कार सवार पिता-पुत्र घायल हो गए। जबकि कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने आरोपित ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, लवेश मल्होत्रा निवासी शिवालिकनगर अपनी कार से अमरापुर घाट की ओर से रानीपुर मोड़ की तरफ जा रहे थे।

हाईवे पर गुलाब रेस्टोरेंट के पास हरियाणा नंबर के एक कार ने पीछे से आकर टक्कर मार दी और काफी दूर तक घसीट ले गया। जिससे कार सवार लवेश मल्होत्रा व उनके पिता हरीश मल्होत्रा चोटिल होगए।

कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। लवेश मल्होत्रा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि हादसा ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ है। जिससे उनकी और पिता की जान भी सकती थी।

हादसे के बाद राहगीरों ने ट्रक रोक लिया और ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपित ट्रक चालक व मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

कार्यवाहक थाना प्रभारी सतेंद्र भंडारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

यह भी पढ़ें- देहरादून में एक तेज रफ्तार डंपर ने पहले स्कूटी को मारी टक्कर, फिर युवती को कुछ दूर तक ले गया घसीटते हुए

यह भी पढ़ें- देहरादून में परवल रोड पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवारों को कुचला; एक की हुई मौत