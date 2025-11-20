Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार को पीछे से मारी टक्कर, काफी दूर तक वाहन को घसीटता ले गया तेज रफ्तार ट्रक; हादसे में पिता-पुत्र घायल

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:54 PM (IST)

    हरिद्वार के कनखल में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार सवार पिता-पुत्र घायल हो गए। ट्रक कार को काफी दूर तक घसीटता ले गया। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लवेश मल्होत्रा और उनके पिता हरीश मल्होत्रा इस हादसे में घायल हुए। राहगीरों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: कनखल क्षेत्र में हाईवे पर एक ट्रक ने पीछे से आकर कार को टक्कर मार दी। रफ्तार अधिक होने के चलते ट्रक काफी दूर तक कार को घसीट ले गया।

    जिससे कार सवार पिता-पुत्र घायल हो गए। जबकि कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने आरोपित ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    पुलिस के मुताबिक, लवेश मल्होत्रा निवासी शिवालिकनगर अपनी कार से अमरापुर घाट की ओर से रानीपुर मोड़ की तरफ जा रहे थे।

    हाईवे पर गुलाब रेस्टोरेंट के पास हरियाणा नंबर के एक कार ने पीछे से आकर टक्कर मार दी और काफी दूर तक घसीट ले गया। जिससे कार सवार लवेश मल्होत्रा व उनके पिता हरीश मल्होत्रा चोटिल होगए।

    कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। लवेश मल्होत्रा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि हादसा ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ है। जिससे उनकी और पिता की जान भी सकती थी।

    हादसे के बाद राहगीरों ने ट्रक रोक लिया और ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपित ट्रक चालक व मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

    कार्यवाहक थाना प्रभारी सतेंद्र भंडारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

    यह भी पढ़ें- देहरादून में एक तेज रफ्तार डंपर ने पहले स्कूटी को मारी टक्कर, फिर युवती को कुछ दूर तक ले गया घसीटते हुए

    यह भी पढ़ें- देहरादून में परवल रोड पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवारों को कुचला; एक की हुई मौत 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें