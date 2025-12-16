घने कोहरे में स्कूटी से स्कूल जा रहे थे भाई-बहन, गलत दिशा से आए ट्रक ने लिया चपेट में; बुझ गया इकलौता चिराग

संवाद सूत्र, जागरण, खानपुर : घने कोहरे के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटी पर स्कूल जा रहे भाई-बहन को गलत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में भाई की मौत हो गई, जबकि छोटी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। इकलौता चिराग बुझने से परिवार में मातम छा गया।

पुलिस के मुताबिक, खानपुर के प्रह्लादपुर गांव निवासी संदीप शर्मा लक्सर की टायर कंपनी में काम करते हैं। उनका बेटा अंशुमन और बेटी वानिया रोजाना इलेक्ट्रिक स्कूटी से लक्सर के स्कूल में आना जाना करते थे। 15 वर्षीय अंशुमन कक्षा आठ का छात्र था। जबकि छह साल की वानिया यूकेजी में पढ़ती है।

मंगलवार सुबह दोनों भाई-बहन स्कूटी पर स्कूल जा रहे थे। गोवर्धनपुर पुलिस चौकी के पास घने कोहरे के बीच गलत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस ने भाई-बहन को अस्पताल पहुंचाया।