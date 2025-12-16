घने कोहरे में स्कूटी से स्कूल जा रहे थे भाई-बहन, गलत दिशा से आए ट्रक ने लिया चपेट में; बुझ गया इकलौता चिराग
खानपुर में घने कोहरे के कारण एक दुखद घटना घटी। इलेक्ट्रिक स्कूटी से स्कूल जा रहे भाई-बहन को गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें भाई की मौत ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, खानपुर : घने कोहरे के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटी पर स्कूल जा रहे भाई-बहन को गलत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया।
हादसे में भाई की मौत हो गई, जबकि छोटी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। इकलौता चिराग बुझने से परिवार में मातम छा गया।
पुलिस के मुताबिक, खानपुर के प्रह्लादपुर गांव निवासी संदीप शर्मा लक्सर की टायर कंपनी में काम करते हैं। उनका बेटा अंशुमन और बेटी वानिया रोजाना इलेक्ट्रिक स्कूटी से लक्सर के स्कूल में आना जाना करते थे। 15 वर्षीय अंशुमन कक्षा आठ का छात्र था। जबकि छह साल की वानिया यूकेजी में पढ़ती है।
मंगलवार सुबह दोनों भाई-बहन स्कूटी पर स्कूल जा रहे थे। गोवर्धनपुर पुलिस चौकी के पास घने कोहरे के बीच गलत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस ने भाई-बहन को अस्पताल पहुंचाया।
लेकिन, अस्पताल पहुंचने से पहले ही अंशुमन ने दम तोड़ दिया। डाक्टरों ने वानिया को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। आननफानन स्वजन अस्पताल पहुंचे।
इधर, गोवर्धनपुर चौकी प्रभारी नवीन नेगी की टीम ने ट्रक कब्जे में ले लिया। खानपुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी ने बताया कि तहरीर मिलने पर आरोपित चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।
भारी वाहनों की नो एंट्री के दावे हवाई
खानपुर : स्कूल टाइम में भारी वाहनों की नो एंट्री की मांग लगातार उठती है। अधिकारी निर्देश देने का दावा भी करते हैं, लेकिन लगातार हो रहे हादसे ये बता रहे हैं कि इन दिशा निर्देशों को किस तरह हवा में उड़ाया जा रहा है।
यह लापरवाही लगातार राहगीरों की जान पर भारी पड़ रही है। लक्सर के आइपी इंटर कालेज के शिक्षक राम कुमार ने मांग करते हुए कहा कि स्कूल समय में सख्ती से भारी वाहनों की नो एंट्री लागू होनी चाहिए।
यह भी पढ़ें- Rudraprayag: बाइक चालक अनियंत्रित होकर 50 मीटर नीचे खाई में गिरा, मौके पर हुई मौत
यह भी पढ़ें- कानपुर देहात में झांसी हाईवे पर हादसा, दो कारों में टक्कर से 11 महीने की बच्ची व चालक की मौत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।