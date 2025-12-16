Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर देहात में झांसी हाईवे पर हादसा, दो कारों में टक्कर से 11 महीने की बच्ची व चालक की मौत

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में झांसी हाईवे पर स्कार्पियो और कार की टक्कर में 11 महीने की बच्ची और एक युवक की मौत हो गई। दुर्घटना में बच्ची के मा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात।  भोगनीपुर क्षेत्र में झांसी हाईवे पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कार्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर फांदते हुए दूसरी लेन में चली गई, जहां उसकी आमने-सामने से कानपुर की ओर जा रही कार से जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में स्कार्पियो सवार एक युवक और कार सवार 11 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि बच्ची के माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला। स्कार्पियो में सवार हलधरपुर गांव निवासी युवक मो. रोजवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार सवार उरई, जालौन निवासी परितोष की 11 माह की पुत्री प्रेशा ने भी दम तोड़ दिया।

    हादसे में घायल परितोष और उनकी पत्नी शुभी रावत को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भोगनीपुर ले जाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया है।

    घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन का संतुलन बिगड़ना हादसे का कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यातायात को सुचारू कराया गया।