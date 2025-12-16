कानपुर देहात में झांसी हाईवे पर हादसा, दो कारों में टक्कर से 11 महीने की बच्ची व चालक की मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। भोगनीपुर क्षेत्र में झांसी हाईवे पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कार्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर फांदते हुए दूसरी लेन में चली गई, जहां उसकी आमने-सामने से कानपुर की ओर जा रही कार से जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में स्कार्पियो सवार एक युवक और कार सवार 11 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि बच्ची के माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला। स्कार्पियो में सवार हलधरपुर गांव निवासी युवक मो. रोजवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार सवार उरई, जालौन निवासी परितोष की 11 माह की पुत्री प्रेशा ने भी दम तोड़ दिया।

हादसे में घायल परितोष और उनकी पत्नी शुभी रावत को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भोगनीपुर ले जाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया है।