आवारा कुत्ते बने खूंखार, घर में घुसकर युवक को काटा; पैर में लगे नौ टांके

जागरण संवाददाता, रुड़की : शहर से लेकर देहात क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। इब्राहिमपुर गांव में घर में घुसकर एक कुत्ते ने बच्चों को बचाने का प्रयास कर रहे एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। घायल का सिविल अस्पताल में उपचार कराया गया। घायल के पैर में नौ टांके आए हैं।

सोमवार सुबह करीब सात बजे यह घटना हुई। गांव निवासी 35 वर्षीय रविंद्र घर में आराम कर रहे थे, जबकि उनके बच्चे सो रहे थे। उनकी पत्नी गुड्डी काम कर रही थी और घर का दरवाजा खुला था। अचानक घर में घुसे कुत्ते ने बच्चों पर हमला करने का प्रयास किया। उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे रविंद्र पर कुत्ते ने हमला कर दिया।

कुत्ते ने उनके पैर को नोंच दिया। पैर में दो जगहों पर कुत्ते ने काटा। उनकी पत्नी ने किसी तरह से कुत्ते को वहां से भगाया। आननफानन घायल को सिविल अस्पताल रुड़की की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।