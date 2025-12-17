देहरादून डॉग लाइसेंसिंग उपनियम-2025: कुत्ते काटने पर मालिक पर एफआईआर, तीन माह से बड़े कुत्तों का लाइसेंस

डिजिटल डेस्क, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किसी पालतू कुत्ते के काटने से कोई व्यक्ति घायल होता है, तो कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। यह नियम देहरादून नगर निगम ने हाल के दिनों में कुत्तों, खासकर रॉटवीलर जैसी खतरनाक नस्लों द्वारा हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते बनाए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें