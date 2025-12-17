Language
    Rishikesh: मनसा देवी रेलवे फाटक के पास खड़े ट्रक से टकराई कार, चार लोगों की हुई मौत

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:23 AM (IST)

    ऋषिकेश-हरिद्वार हाईवे पर मनसा देवी रेलवे फाटक के पास एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शिय ...और पढ़ें

    मनसा देवी रेलवे फाटक के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराई कार।

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश (देहरादून): हरिद्वार रोड पर मनसा देवी रेलवे फाटक के पास मंगलवार देर रात एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई।

    हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना का कारण सड़क पर अचानक आए जानवर को बचाने के प्रयास में कार चालक का नियंत्रण खोना माना जा रहा है।

    हादसा देर रात 10:30 बजे हुआ। की है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि महिंद्रा एसयूवी कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने कार को क्रेन से काटकर ट्रक से अलग किया।

    कार के अंदर चार लोग पड़े मिले, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थी। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर जानकारी जुटाई तो कार स्वामी की पहचान चंदेश्वर मार्ग ऋषिकेश निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है।

    पंजीकृत नंबर पर फोन किया गया, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस टीम को पंजीकृत पते पर भेजा गया। इस पर दो लोगों के पहचान हो पाई।

    मृतकों में 30 वर्षीय धीरज जायसवाल निवासी चंदेश्वर नगर, दुर्गा मंदिर रोड, ऋषिकेश और 22 वर्षीय हरिओम निवासी हनुमान मंदिर गुमानीवाला, ऋषिकेश शामिल हैं।

    अन्य दो की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार कार हरिद्वार की ओर से आ रही थी।

