कोटद्वार में एक कुत्ता अचानक हुआ खूंखार, राह चलते 30 से अधिक लोगों को काटा; फिर गौशाला में हुई उसकी मौत

संवाद सूत्र, जागरण, कण्वघाटी: शहर में स्ट्रीट डाग्स का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार रात कोटद्वार नगर निगम के वार्ड संख्या 34 में एक कुत्ते ने 30 से अधिक लोगों को जख्मी कर दिया। बाद में जब कुत्ता एक गौशाला में घुसा तो लोगों ने उसे वहीं बंद कर दिया, जहां सुबह तक उसकी मौत हो चुकी थी।

पिछले कुछ माह से प्रतिदिन बेस अस्पताल में कुत्तों के काटने से जख्मी लोग पहुंच रहे हैं। कई दिन तो आंकड़ा 50 के पार पहुंच रहा है। कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के बाद नगर निगम की ओर से भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं।

नगर निगम जहां आवारा कुत्तों का टीकाकरण कर रहा है, वहीं पागल हो रहे कुत्तों को पकड़ कर उनका उपचार भी करवा रहा है। इन कुत्तों को रखने के लिए निगम ने पांच सेल्टर भी बनाए हैं।

इधर, आवारा कुत्तों का आतंक थमता नजर नहीं आ रहा। सोमवार शाम एक कुत्ता अचानक खूंखार हो गया और राह चलते लोगों के साथ ही घर के बाहर खेल रहे बच्चों को जख्मी कर दिया। कुत्ते के आतंक से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।