देहरादून की सड़कों पर बेकाबू रफ्तार का कहर, दो हादसे में युवती और महिला की हुई मौत

जागरण संवाददाता, देहरादून: हरिद्वार बाईपास पर सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। मंगलवार को बेकाबू ट्रक ने युवती को कुचल दिया, जिसके चलते युवती की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को सीज कर चालक को हिरासत में ले लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थानाध्यक्ष नेहरू कालोनी संजीत कुमार ने बताया कि विज्ञानी डुसेजा (22 वर्ष) निवासी करनपुर, आइएसबीटी स्थित आइवीएफ सेंटर में नौकरी करती थी। मंगलवार सुबह वह स्कूटी से ड्यूटी के लिए जा रही थी। हरिद्वार बाईपास पर पैदल चल रही एक महिला को बचाने के चक्कर में स्कूटी नीचे गिर गई।

इसी दौरान पीछे से आ रहे बेकाबू ट्रक ने युवती को चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से घायल युवती को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि ट्रक को कब्जे में लिया गया है।

मृतका के पंचायतनामा की कार्रवाई के साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। घटना के बाद हरिद्वार बाईपास पर जाम लग गया। पुलिस ने करीब आधे घंटे बाद किसी तरह से यातायात को सुचारु कराया। मार्निंग वाक पर जा रही महिला को कार ने मारी टक्कर, मौत देहरादून: राजपुर में काले रंग की कार ने मार्निंग वाक पर जा रही महिला को टक्कर मार दी। बुरी तरह से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित फरार हो गया, जिसके खिलाफ राजपुर थाना पुलिस ने गैर इरादातन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पवन कुमार गुप्ता निवासी दून विहार, जाखन ने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह उनकी पत्नी मीना गुप्ता नियमित वाक पर गई थी। अम्मा कैफे व साईं मंदिर के बीच एक काले रंग की कार चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

दुर्घटना के समय उनकी पत्नी के साथ उनकी मार्निंग वाक की सहेलियां भी कुछ दूरी पर मौजूद थीं। उन्होंने विक्रम से उन्हें मैक्स अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष प्रदीप रावत ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही है।

माजरा में टाइल से भरा ट्रक पलटा, चालक सहित तीन घायल देहरादून: पटेलनगर स्थित माजरा में टाइल्स व पत्थर से भरा ट्रक पलटने से चालक सहित तीन लोग घायल हो गए। पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान अधिकारी ने बताया कि ट्रक निरंजनपुर, सब्जी मंडी की तरफ जा रहा था।