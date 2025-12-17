Language
    दिल्ली एयरपोर्ट से तस्कर गिरफ्तार, कोरियर से करता था नशे की सामग्री सप्लाई

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:00 AM (IST)

    देहरादून पुलिस ने कोरियर से एलएसडी सप्लाई करने वाले तस्कर हम्माद अली को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। वह दुबई भाग गया था, पुलिस ने गैर जमानती वारं ...और पढ़ें

    दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार नशा तस्कर हम्माद। पुलिस

    जागरण संवाददाता, देहरादून: कोरियर के माध्यम से देहरादून में महंगा नशा एलएसडी सप्लाई करने वाले तस्कर को प्रेमनगर थाना पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपित के तीन साथियों को जब दून पुलिस ने एलएसडी व स्मैक के साथ गिरफ्तार किया तो वह दुबई भाग गया और एक घड़ी कंपनी में काम करने लगा।

    तस्कर के दुबई भागने की सूचना पाते ही पुलिस ने उसके खिलाफ गैर जमानत वारंट लिए और घर की कुर्की की कार्रवाई शुरू करते हुए इनाम घोषित किया। खुद को घिरता देख वह वापस दिल्ली पहुंचा, जहां एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसे दबोच लिया।

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि प्रेमनगर थाना पुलिस ने 28 अप्रैल 2024 को फन एंड फूड, बिधौली के पास से तीन नशा तस्कर रजत भाटिया, क्रिश गिरोठी व शिवम अरोड़ा को 43 ग्राम एलएसडी और छह ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था।

    पूछताछ करने पर तीनों ने बताया कि हम्माद अली नाम का तस्कर उन्हें एलएसडी व स्मैक कोरियर के माध्यम से भेजता है। हम्माद अली को वह यूपीआइ के माध्यम से आनलाइन रुपये भेजते थे। तीनों आरोपितों के विरुद्ध प्रेमनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

    विवेचना के दौरान प्रकाश में आए हम्माद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने लगातार आरोपित के घर, रिश्तेदारों व अन्य संभावित स्थानों में दबिश दी, लेकिन वह लगातार फरार चल रहा था।

    नेशनल इंटेलिजेंस (नेटग्रिड) पोर्टल पर जानकारी की तो फरार चल रहे आरोपित हम्माद अली (26 वर्ष)निवासी आलमपुरा जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश वर्तमान निवासी बेंगलुरु, कर्नाटक की फोटो, मोबाइल फोन नंबर व पासपोर्ट की जानकारी मिली।

    पता चला कि शातिर हम्माद अभी दुबई में रह रहा है। पुलिस टीम ने आरोपित के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस जारी कराया।

    गिरफ्तारी के लिए इनाम व कुर्की का नोटिस किया जारी

    एसएसपी ने बताया कि आरोपित पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। वहीं घर की कुर्की के नोटिस जारी करवाए गए। 15 दिसंबर को प्रेमनगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच रहा है। ऐसे में झाझरा चौकी प्रभारी अमित शर्मा व एसआइ सतेंद्र सिंह की देखरेख में एक टीम दिल्ली रवाना की गई।

    आरोपित जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरा, पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में हम्माद अली ने बताया कि वह रजत भाटिया, क्रिश गिरोठी व शिवम अरोड़ा का पुराना दोस्त है। जिन्हें वह उनकी मांग के अनुसार एलएसडी व स्मैक कोरियर के माध्यम से उपलब्ध कराता था। इसकी कीमत वह अपने खाते में यूपीआइ के माध्यम से लेता था ।

    पूर्व में गिरफ्तार नशा तस्कर

    • रजत भाटिया निवासी हकीकत नगर थाना सदर जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
    • क्रिश गिरोठी निवासी चकराता रोड थाना प्रेमनगर, जनपद देहरादून।
    • शिवम अरोड़ा निवासी हकीकत नगर थाना सदर जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

