देहरादून में दंपती बनकर आए किरायेदार, मकान मालकिन के गहने और नकदी लेकर हुए फरार

जागरण संवाददाता, देहरादून: प्रेमनगर स्थित सुद्धोवाला क्षेत्र में किरायेदार बनकर आए दंपती ने मकान मालकिन के जेवर और नकदी ही उड़ा लिए। मकान मालकिन के घर से बाहर जाने पर दंपती ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। नकदी और गहने लाखों रुपये के हैं। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

नौ दिसंबर को एक महिला और पुरुष किरायेदार का मकान ढूंढते हुए प्रेमनगर स्थित सुद्धोवाला में गीता देवी के मकान में पहुंचे। दोनों ने खुद को दंपती बताया और कहा कि अभी हाल में उनकी शादी हुई है। गीता देवी के पति फौज में हैं। उन्होंने दंपती को किराये पर कमरा दे दिया।

इस दौरान दंपती ने सत्यापन करवाने के लिए दस्तावेज मांगे। दंपती ने आश्वासन दिया कि एक-दो दिन में सामान लेकर आएंगे और दस्तावेज भी दे देंगे। गीता देवी ने उन पर भरोसा कर लिया। 12 दिसंबर को गीता देवी किसी काम से बाहर गई थीं।

घर लौटने पर देखा कि उनके कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है। कमरे में दंपती नहीं था। उन्हीं के कमरे में गीता देवी का पर्स पड़ा मिला। जिसमें सोने की तीन अंगूठी, कान की चार बालियां, तीन जोड़ी चांदी की पायल, चार जोड़ी बिछिया, सोने की तीन चेन, सोने के दो कुंडल, सोने की लौंग और 15 हजार रुपये थे।