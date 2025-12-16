Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून में दंपती बनकर आए किरायेदार, मकान मालकिन के गहने और नकदी लेकर हुए फरार

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:38 PM (IST)

    देहरादून के प्रेमनगर स्थित सुद्धोवाला में एक दंपती किरायेदार बनकर आया और मकान मालकिन के लाखों के गहने व नकदी लेकर फरार हो गया। मकान मालकिन के बाहर जान ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: प्रेमनगर स्थित सुद्धोवाला क्षेत्र में किरायेदार बनकर आए दंपती ने मकान मालकिन के जेवर और नकदी ही उड़ा लिए। मकान मालकिन के घर से बाहर जाने पर दंपती ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। नकदी और गहने लाखों रुपये के हैं। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नौ दिसंबर को एक महिला और पुरुष किरायेदार का मकान ढूंढते हुए प्रेमनगर स्थित सुद्धोवाला में गीता देवी के मकान में पहुंचे। दोनों ने खुद को दंपती बताया और कहा कि अभी हाल में उनकी शादी हुई है। गीता देवी के पति फौज में हैं। उन्होंने दंपती को किराये पर कमरा दे दिया।

    इस दौरान दंपती ने सत्यापन करवाने के लिए दस्तावेज मांगे। दंपती ने आश्वासन दिया कि एक-दो दिन में सामान लेकर आएंगे और दस्तावेज भी दे देंगे। गीता देवी ने उन पर भरोसा कर लिया। 12 दिसंबर को गीता देवी किसी काम से बाहर गई थीं।

    घर लौटने पर देखा कि उनके कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है। कमरे में दंपती नहीं था। उन्हीं के कमरे में गीता देवी का पर्स पड़ा मिला। जिसमें सोने की तीन अंगूठी, कान की चार बालियां, तीन जोड़ी चांदी की पायल, चार जोड़ी बिछिया, सोने की तीन चेन, सोने के दो कुंडल, सोने की लौंग और 15 हजार रुपये थे।

    सूचना पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। चौकी प्रभारी झाझरा, अमित कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपितों की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

    पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आरोपित ने गीता देवी को अपना नाम नीरज बताया था। हालांकि कोई दस्तावेज नहीं दिया। आशंका है कि उसने अपना गलत नाम बताया होगा।

    यह भी पढ़ें- बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गैंग्स्टर ने पत्नी, साला और दोस्त संग बनाया गिरोह

    यह भी पढ़ें- 'साहब! भीख मांग लूंगा लेक‍िन अब कभी चोरी नहीं करूंगा', SP से गिड़गिड़ाते हुए बोला बदमाश