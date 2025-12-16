Language
    बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गैंग्स्टर ने पत्नी, साला और दोस्त संग बनाया गिरोह

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:31 PM (IST)

    नोएडा सेक्टर 49 पुलिस ने बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सरगना समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना अपनी ...और पढ़ें

    बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह का सेक्टर 49 थाना पुलिस ने मंगलवार को पर्दाफाश किया।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह का सेक्टर 49 थाना पुलिस ने मंगलवार को पर्दाफाश किया। पुलिस ने सरगना समेत चार को गिरफ्तार किया। गैंग्स्टर सरगना ने पत्नी, साला व दोस्त संग मिलकर गिरोह बनाया हुआ था। गिरोह दिन में कमरा ढूंढने के बहाने रेकी करता और रात में मौका पाकर चोरी करता।

    सभी ने मिलकर सेक्टर 49 में रहने वाले जगदीश कपूर के परिवार के खाटू श्याम जाने पर 13 दिसंबर को चोरी की थी। घर की पानी की मोटर से लेकर नगदी, गहने सामान के साथ कार भी चोरी कर ले गए। चोरी माल बेचने जाने के दौरान गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा। चारों आरोपितों 100 से ज्यादा चोरी और उन पर 22 मुकदमे दर्ज हैं।

    नोएडा सेक्टर 49 डी ब्लाक में जगदीश कपूर ने चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। थाना प्रभारी सुनील भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम बदमाशों की पहचान और तलाश में जुटी थीं। टीम ने थाना क्षेत्र से चार संदिग्ध को गिरफ्तार किया। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि आरोपितों की पहचान बरेली के सुभाषनगर मोहल्ला के आशीष मसीह, हरदोई के अधर्रा गांव के शाहरूख उर्फ शारूफ व रूबीना, बिहार अररिया के बंधरा गांव के विशाल के रूप में हुई।

    वर्तमान में अशीष अपनी पत्नी रूबीना व साला शाहरूख संग नोएडा सेक्टर 44 के छलेरा गांव में रहते हैं, जबकि विशाल सलारपुर गांव में रहता है। पूछताछ में पता चला है कि आशीष गिरोह का सरगना है। वह कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है। वह सेक्टर 39 थाने का गैंग्स्टर बदमाश है। आशीष पर 12, विशाल पर पांच, शाहरूख पर चार व रूबीना पर एक मुकदमा दर्ज है।

    पत्नी और साला करते हैं रेकी

    एडीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि आशीष की पत्नी रूबीना और साला शाहरूख और दोस्त किराये पर कमरा लेने और काम ढूंढने के बहाने रेकी करते हैं। घर के बालकनी में अखबार पड़े होने, लाइट बंद होने व पौधे सूखे होने से बंद घरों का पता करते। इसकी जानकारी आशीष और विशाल को देते। सभी रात में गिरोह बनाकर निकलते। बंद घर से पानी की टंकी से लेकर जरूरी सामान समेत कार तक पर हाथ साफ करते।

    वाट्सअप काल से एक दूसरे के संपर्क में रहते। एक दूसरे से तालमेल बैठाकर वारदात को अंजाम देते। चोरी के गहने समेत अन्य सामान रूबीना बेचती। चोरी के माल में सभी को हिस्सा मिलता।

    यह सामान हुआ बरामद

    एसीपी ट्विंकल जैन ने बताया कि आरोपितों के पास से चोरी की कार, दो बाइक, एक एलइडी टीवी, तीन अंगूठी, दो लैपटाप, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, कड़ा, 38 सिक्के, 45 हजार रुपए, तीन घड़ियां, छह चाबी, एक हीटर व एक पानी मोटर आदि सामान बरामद हुआ।