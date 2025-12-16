संवाद सहयोगी, संभल। कोतवाली क्षेत्र से कार चोरी कर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने चंदौसी के आटा गांव के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई। जिससे वह घायल हो गया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने घायल बदमाश से पूछताछ की तो उसने बताया उसके 30 प्रतिशत शरीर पर पैरालाइसिस का असर है। उसने चंड़ीगढ़ से वाहनों की चोरी करना सीखा है।

बदमाश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि साहब अब कभी संभल नहीं आऊंगा। मेरा इलाज दिल्ली करा दो। दिल्ली का इलाज अच्छा है। अब भीख मांग लूंगा पर जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा। बदमाश के पास से चोरी की गई स्विफ्ट कार, एक तमंचा और कई गाड़ियों की चाबियां बरामद की हैं।

हयातनगर थाना क्षेत्र के तुर्कों वाली मस्जिद निवासी रिजवान मंगलवार की सुबह अपनी स्विफ्ट कार से किसी काम से कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय आए थे। मनोकामना मंदिर के पास कार खड़ी की और कुछ देर के लिए चले गए। वापस लौटने पर उनकी कार वहां से गायब थी।

पीड़ित ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी। तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और सभी थानों को वायरलेस के माध्यम से अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी गई। शाम करीब साढ़े पांच बजे चंदौसी क्षेत्र के गांव आटा के पास पुलिस नाके पर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट कार पुलिस को देखकर रुकने के बजाय छोड़कर भागने लगा।

पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई। जिससे वह मौके पर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम बदायूं जनपद के वजीरगंज थाना अंतर्गत गांव खुर्रमपुर भमौरी हाल निवासी गाजियाबाद के इंदिरापुर निवासी आकाश बाबू बताया।

जिला अस्पताल पहुंचकर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने घायल बदमाश से पूछताछ की। एसपी ने बताया कि वह एक शातिर ऑटो लिफ्टर है, जो पिछले छह से सात महीनों से संभल, मुरादाबाद और बदायूं जनपदों में सक्रिय था। उसने बहजोई क्षेत्र से दो वाहन, चंदौसी से दो वाहन समेत कई गाड़ियों की चोरी करना स्वीकार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि चोरी किए गए वाहनों को वह कबाड़ियों को बेच देता था।