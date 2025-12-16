Language
    Dehradun: कोरोनाकाल में फरार हुए सात बंदी, अब पांच वर्ष बाद हुए गिरफ्तार

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:49 PM (IST)

    कोरोनाकाल के दौरान पैरोल पर रिहा होने के बाद फरार हुए सात अपराधी पांच साल बाद गिरफ्तार हुए। ये बंदी विभिन्न जनपदों से गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि अन्य क ...और पढ़ें

    Hero Image

    सोकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: कोरोनाकाल के दौरान पैरोल पर रिहा होने के बाद फरार हुए सात अपराधी अब पांच साल बाद गिरफ्तार हुए हैं। ये बंदी विभिन्न जनपदों से गिरफ्तार किए गए हैं। अन्य की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वर्ष 2020 में कोरोनाकाल के दौरान पहले लाकडाउन में अप्रैल में 891 विचाराधीन और सजायाफ्ता बंदियों जेलों से पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी हुए थे। यह निर्णय जेलों में संक्रमण को कम करने के लिए लिया गया था।

    पैरोल पर छूटने के बाद कई बंदी फरार हो गए और फिर लौटकर जेल नहीं आए। कइयों को पुलिस ने पकड़कर जेलों में दाखिल कर चुकी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सात दिसंबर से फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान इमरान निवासी ज्वालापुर हरिद्वार, तौफीक निवासी ज्वालापुर हरिद्वार, सुमित देवली निवासी धाराचौकी, अरविंद कुमार निवासी शिवमूर्ति, वाल्मीकि बस्ती, देवबंद, नंदन सिंह कुंजवाल निवासी जैन प्लाट रायपुर, परवेज निवासी नई बस्ती, कुड़कावाला, डोईवाला को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है।

    विभिन्न मामलों में फरार चल रहे अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 254 फरार अपराधियों में से 128 को एक सप्ताह के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में से तीन इनामी भी शामिल हैं। दो दिन पहले टिहरी पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी अपराधी को भी गिरफ्तार किया था। वहीं नौ अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उन पर इनाम घोषित किया है।

    गैंगस्टर में तीन अपराधियों की संपत्ति कुर्क की कार्रवाई

    अभियान के तहत पुलिस की ओर से गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 13 आरोपितों को चिह्नित कर उनकी संपत्ति की कार्रवाई की जा रही है। नशा तस्करी में तीन आरोपितों की ओर से अवैध रूप से अर्जित की गई लगभग 14.52 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई। इसके अलावा जिन आरोपितों की ओर से अन्य अपराधों के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की है, उन 28 आरोपितों को चिह्नित कर उनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।

    लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गढ़वाल परिक्षेत्र में एक सप्ताह में ही 254 फरार अपराधियों में से 128 को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से सात कोरोनाकाल के दौरान फरार हुए बंदी भी शामिल हैं। इसके अलावा बड़े इनामी अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
    - राजीव स्वरूप, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र

