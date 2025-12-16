देशी पिस्टल व कारतूस के साथ तीन अपराधी धराए, बिष्टुपुर फायरिंग व चापड़ हमले में थे वांछित
जमशेदपुर पुलिस ने बागबेड़ा में कार्रवाई करते हुए तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक देशी पिस्तौल, दो कारतूस और एक चापड़ बरामद किया गया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। बागबेड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संजय नगर नाला के पास छापेमारी कर हथियारों के साथ तीन कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
अपराधियों के पास से एक देशी पिस्टल, दो कारतूस और एक चापड़ बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में परसुडीह थाना क्षेत्र के कीताडीह गाड़ीवानपट्टी निवासी मो. वाजिद, मो. समीर तथा मकदमपुर रोड नंबर एक निवासी मो. राज शामिल हैं।
गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई
इस संबंध में सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बागबेड़ा थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी एकजुट होकर किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुए विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया।
गठित टीम ने तत्परता दिखाते हुए संजय नगर नाला के पास छापेमारी की और तीनों अपराधियों को धर दबोचा। मामले में बागबेड़ा थाना में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बिष्टुपुर फायरिंग व चापड़ हमले में संलिप्तता स्वीकार
सिटी एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपितों ने कई गंभीर अपराधों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर की शाम संजय नगर निवासी निरंजन दास पर धारदार चापड़ से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया गया था।
वहीं मो. वाजिद ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ माह पूर्व बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के खाओ गली के पास अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। जांच में यह भी सामने आया है कि मो. वाजिद के खिलाफ बागबेड़ा और बिष्टुपुर थाने में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
छापेमारी दल में बागबेड़ा थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव, अनुसंधानकर्ता एसआई जनार्दन सिंह, एसआई नौरा तिग्गा समेत रिजर्व गार्ड के जवान शामिल थे।
मानगो में चाकू से हमला करने वाला आरोपित गिरफ्तार
इधर, मानगो थाना पुलिस ने चाकू से जानलेवा हमला करने के एक मामले में भी कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
कुटकुटडुंगरी जोहार नगर निवासी रमेश हो पर 14 दिसंबर को चाकू से हमला करने के आरोप में शंकोसाई रोड नंबर पांच, उलीडीह निवासी विश्वनाथ सिंह सरदार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया।
