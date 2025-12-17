Language
    हरिद्वार में दिल्ली के सौतेले पिता की क्रूरता, बेटे को अकेला छोड़ा; पुलिस को भूख-ठंड से बेहाल

    By Mehtab Alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:45 PM (IST)

    हरिद्वार में एक सौतेले पिता ने क्रूरता दिखाते हुए अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया। पुलिस को भूख और ठंड से बेहाल बच्चा मिला। बच्चे की हालत देखकर स्थानीय ल ...और पढ़ें

    बाल कल्याण समिति के आदेश पर बालक को कराया गया खुला आश्रय गृह कनखल में दाखिल. Concept Phot

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार । दिल्ली का एक सौतेला पिता अपने बेटे को घुमाने के बहाने हरिद्वार लाया और यहां हरकी पैड़ी पर छोड़कर निकल गया। 10 दिन तक वह इधर-उधर भटकता रहा। बुधवार को सुभाष घाट पर ठंड और भूख से परेशानी की हालत में एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग सेल की टीम ने बालक को रेस्क्यू किया। बालक कल्याण समिति के सामने पेश करने के बाद फिलहाल बालक को खुला आश्रय गृह कनखल में सरंक्षण में दे दिया गया।

    एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष सत्यापन और गुमशुदा की तलाश के लिए एएचटीयू की टीम को गंगा घाट क्षेत्र में सक्रिय किया गया है। अभियान के दौरान सुभाष घाट के पास सर्दी से ठिठुरते, भूख से व्याकुल एक आठ वर्षीय बालक को रेस्क्यू किया गया। पूछताछ में बालक ने अपना नाम गणेश निवासी पहाड़गंज, दिल्ली बताया। बालक का कहना था कि लगभग 10 दिन पूर्व सौतेला पिता संतोष घुमाने के बहाने हरिद्वार लाया था।

    मोती बाजार के पास खरीदारी का बहाना बनाकर वह उसे छोड़कर चला गया और वापस नहीं आया। बालक कई घंटे तक उसी जगह पर पिता का इंतजार करता रहा। एएचटीयू की टीम ने रेस्क्यू कर बालक का चिकित्सीय परीक्षण कराया। सेल के प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में एक टीम बालक के परिवार से संपर्क साधने में जुट गई है। एएचटीयू की टीम में एएसआइ देवेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, महिला हेड कांस्टेबल सुरजीत कौर, कांस्टेबल दीपक चंद, महिला कांस्टेबल शशि बाला मौजूद रहे।

