    दिन दहाड़े क्‍लास में घुसा बाहरी युवक, की ऐसी हरकत; स्‍‍कूल ने काटी पांच छात्रों की टीसी

    By Raman kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:00 PM (IST)

    मंगलौर के एक स्कूल में बाहरी युवक द्वारा कक्षा में डांस का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल प्रशासन ने पांच छात्रों को निष्कासित कर दिया। खंड शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में हेडमास्टर को नोटिस जारी किया है और छात्रों के निष्कासन को रद्द करने का आदेश दिया है। अभिभावकों ने स्कूल पर नाकामी छिपाने का आरोप लगाया है।

    स्कूल से नाकामी छिपाने पांच छात्रों की टीसी काटी. Concept Photo

    संवाद सहयोगी, जागरण मंगलौर। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहल्ला किला मंगलौर में एक बाहरी युवक के कक्षा में घुसकर डांस की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद से हड़कंप मच गया।

    इस पूरे मामले में स्कूल ने लीपापोती करते हुए पांच छात्रों को स्कूल से निष्कासित करते हुए उनकी टीसी काट दी। मामला संज्ञान में आने पर खंड शिक्षा अधिकारी ने हेड मास्टर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही छात्रों के निष्कासन को भी समाप्त करने की बात कही है।

    दो दिन से इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। प्रसारित वीडियो में एक युवक कक्षा कक्ष के अंदर जाकर डांस कर रहा है। इस वीडियाे को लेकर तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। यह वीडियो मंगलोर के मोहल्ला किला स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है।

    इसमें फिल्मी गानों पर फुहड़ तरीके से डांस की रील बनाकर प्रसारित की गई है। इसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में स्कूल ने इस मामले में पांच बच्चों को चिह्नित करते हुए उनको निष्कासित कर दिया है। साथ ही उनकी टीसी भी काट दी है।

    वहीं इस घटना के बाद से अभिभावकों में भी जबरदस्त आक्रोश है। उनका कहना है कि स्कूल की नाकामी हैं कि बाहर का युवक कक्षा में घुस गया है। उसको रोकना चाहिए था।

    वहीं खंड शिक्षा अधिकारी मेराज अहमद ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। इस मामले में हेड मास्टर को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही बच्चों का निष्कासन भी समाप्त कराया जाएगा।