रामनगर में गरजा नगर निगम रुड़की का Bulldozer, सड़कों के किनारों से हटाया अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, रुड़की: रामनगर में मंगलवार को नगर निगम की जेसीबी गरजी। कोर्ट रोड और लेबर चौक पर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। अतिक्रमणकारियों में हड़कंप इस दौरान सड़कों के किनारों से बैनर, पोस्टर, खोखे, टीन शेड अतिक्रमण हटाया गया। वहीं अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शहर को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए नगर निगम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मंगलवार को नगर निगम की टीम ने पुलिस-प्रशासन के साथ मिलकर रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया।

