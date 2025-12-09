Language
    रामनगर में गरजा नगर निगम रुड़की का Bulldozer, सड़कों के किनारों से हटाया अतिक्रमण

    By Rena Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:15 PM (IST)

    रुड़की के रामनगर में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान में कोर्ट रोड और लेबर चौक से बैनर, पोस्टर, खोखे और टीन शेड जैसे अतिक्रमण हटाए गए। अतिक्रमणकारियो ...और पढ़ें

    रुड़की के रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करती नगर निगम की टीम। नगर निगम 

    जागरण संवाददाता, रुड़की: रामनगर में मंगलवार को नगर निगम की जेसीबी गरजी। कोर्ट रोड और लेबर चौक पर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की।

    अतिक्रमणकारियों में हड़कंप 

    इस दौरान सड़कों के किनारों से बैनर, पोस्टर, खोखे, टीन शेड अतिक्रमण हटाया गया। वहीं अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही।

    अतिक्रमण के खिलाफ अभियान

    शहर को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए नगर निगम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मंगलवार को नगर निगम की टीम ने पुलिस-प्रशासन के साथ मिलकर रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया।

    कोर्ट रोड से हुई शुरुआत 

    नगर निगम की सहायक नगर आयुक्त शिवानी सालार और कर निर्धारण एवं राजस्व अधिकारी एसपी गुप्ता के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की शुरुआत कोर्ट रोड से की गई।

    इन क्षेत्रों में हटाया अतिक्रमण

    अभियान के दौरान रामनगर में कोर्ट रोड, लेबर चौक आदि जगहों पर निगम की जेसीबी गरजी। टीम ने सड़कों के किनारों से बैनर, पोस्टर, खोखे, टीन शेड और अन्य अतिक्रमण को हटाया। मौके पर काफी भीड़भाड़ रही। 

    13 लोगों का किया चालान

    वहीं टीम की कुछ लोगों के साथ नोकझोंक भी हुई। निगम की टीम ने अतिक्रमणकारियों का दो ट्राली से अधिक सामान जब्त किया। वहीं 13 लोगों का 16 हजार रुपये का चालान किया गया।

