    सारण में बुलडोजर एक्शन, मुख्य मार्ग से हटाया गया अतिक्रमण

    By Vijay Kumar Gupta Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    परसा नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कार्यपालक पदाधिकारी रजनीश कुमार और अंचलाधिकारी अनुज कुमार के नेतृत्व में टीम ने एसएच-73 से परसा-सोनहो बस

    अतिक्रमण को बुलडोजर से हटवाते कार्यपालक पदाधिकारी रजनीश कुमार, सीओ अनुज कुमार,थानाध्यक्ष ओमप्रकाश। (जागरण)

    संवाद सूत्र, परसा (सारण)। नगर प्रशासन ने मंगलवार को कार्यपालक पदाधिकारी रजनीश कुमार और अंचलाधिकारी अनुज कुमार के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।

    टीम ने परसा मिडिल स्कूल के मुख्य गेट स्थित एसएच–73 से कार्रवाई की शुरुआत की, जो नगर शौचालय रोड से होते हुए परसा–सोनहो बस स्टैंड तक आगे बढ़ी। इसके बाद बुलडोजर मुख्य बाजार स्थित सब्जी मंडी के सामने से पूर्वी दिशा की ओर बढ़ा, जहां सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की गई।

    अभियान के दौरान दर्जनों अस्थायी दुकानों, झोपड़ियों और विभिन्न स्थलों पर किए गए अनधिकृत निर्माणों को हटाया गया। जहां भी कब्जा या निर्माण अवैध पाया गया, वहां मौके पर ही बुलडोजर चलाकर जमीन खाली कराई गई।

    कार्रवाई के दौरान नगर प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम मौजूद रही। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती से पूरे मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रही। कार्रवाई को देखने के लिए आसपास के इलाकों से लोगों की भीड़ जुटती रही।

    सीओ अनुज कुमार ने मौके पर कहा कि नगर को अतिक्रमण मुक्त करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बार–बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर मजबूरन बुलडोजर चलाया गया है। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर और सख्ती बरती जाएगी।

    कार्यपालक पदाधिकारी रजनीश कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ जुर्माना लगाने की प्रक्रिया भी की जा रही है। प्रशासन ने पहले ही लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया था, लेकिन पालन नहीं होने पर यह सख्त कदम उठाना पड़ा। पूरे शहर में हलचल व सतर्कता का माहौल बना हुआ था।