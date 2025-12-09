Language
    50 से अधिक दुकानदारों को नोटिस, अब बदायूं में चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान; इस जगह से शुरुआत

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:48 AM (IST)

    बदायूं में अतिक्रमण हटाओ अभियान मंगलवार से शुरू होगा, जिसकी शुरुआत दातागंज तिराहे से शहीद भगत सिंह चौक तक होगी। शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। अब शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होने जा रहा है। इसकी शहर में बहुत जरूरत भी थी और कई साल से अतिक्रमण हटाओ अभियान भी नहीं चला था। इससे शहर की सड़कें सिकुड़कर काफी पतली हो गईं और दुकानों का अधिकतर सामान फुटपाथ पर आ गया। इससे शहर में लगातार जाम लगना शुरू हो गया।

    अब स्थिति यह हो गई कि हर कोई व्यक्ति परेशान था। शहर में लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ रहा था लेकिन अब जल्द ही स्थिति सुधरने जा रही है। मंगलवार से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया जाएगा।

    पहले दातागंज तिराहे से शहीदभगत सिंह चौक तक होगी शुरूआत

    अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत दातागंज तिराहे से होगी। यहां से लेकर शहीद भगत सिंह चौक तक बेहद अतिक्रमण है। दोनों तरफ दुकानों का अधिकतर सामान सड़क तक आ गया है। यहां से लेकर शहीद भगत सिंह चौक तक कहीं भी फुटपाथ दिखाई नहीं देता। पूरे फुटपाथ पर कब्जा कर लिया गया है। तमाम दुकानें इसी फुटपाथ पर चल रही हैं, जिससे इस रोड पर काफी ज्यादा खराब हालत है। सबसे ज्यादा जाम पुरानी चुंगी से लेकर दातागंज तिराहे तक लगता है।

    अब तक 50 से ज्यादा दुकानदारों को दिए जा चुके हैं नोटिस

    सड़क के दोनों और काफी फुटपाथ भी है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उसे खाली नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए कई बार योजनाएं बनी, अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिए गए, चेतावनी भी जारी की गई लेकिन इस मार्ग पर अतिक्रमण नहीं हटवाया गया, जिसकी वजह से लगातार यातायात व्यवस्था बिगड़ रही थी और वर्तमान समय में काफी ज्यादा खराब हालत है। इस मार्ग पर आए दिन जाम लग रहा है और जब एक बार जाम लगता है तो घंटाें नहीं खुलता। इससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। इस समस्या को लेकर एक सप्ताह पहले पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई और उसमें बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहर की यातायात व्यवस्था सुधारी जाएगी और अतिक्रमण हटाया जाएगा।

    पुलिस का भी लिया जाएगा सहयोग

    इसके लिए नगर पालिका प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से पुलिस व परिवहन विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। पिछले एक सप्ताह से नगर पालिका की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए जा रहे थे और दुकानदारों को चिन्हित किया जा रहा था। अब तक 50 से ज्यादा दुकानदारों को नोटिस दिए जा चुके हैं और दुकानदारों को चेतावनी भी जारी की जा चुकी है कि वह अपना सामान हटा लें। अन्यथा अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा।

    अब सभी अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि मंगलवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया जाएगा और इसकी शुरुआत भी दातागंज तिराहे से लेकर शहीद भगत सिंह चौक तक होगी। इस बीच जो भी अतिक्रमण होगा, उसे हटाया जाएगा। अगर दुकानदार नहीं हटाएंगे तो उनका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा और बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।

    ई-रिक्शा पर कराया गया अनाउंसमेंट

    नगर पालिका प्रशासन की ओर से पिछले चार दिन से लगातार शहर में ई-रिक्शा के माध्यम से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। लगातार दुकानदारों को समझाया जा रहा है कि वह सड़क या फुटपाथ पर अपना सामान न रखें। अपनी हद में रहें। सड़क या फुटपाथ पर कोई भी अतिक्रमण न करें, जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो। लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से उन्हें चेतावनी जारी किए जा रही है।



    शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए अनाउसंमेंट करा दिया गया है। कुछ व्यापारियों को नोटिस भी भेजे गए हैं। मंगलवार को अभियान चला कर अतिक्रमण हटाया जाएगा। - विनय कुमार मणि त्रिपाठी, ईओ, नगर पालिका

    शहर में अतिक्रमण हटाने की पूरी तैयारी हो गई है। मंगलवार से अतिक्रमण हटवाया जाएगा। सबसे ज्यादा दातागंज तिराहे से लेकर शहीद भगत सिंह चौक तक है। यहां सबसे ज्यादा जाम भी लगता है। उसके बाद शहर के अन्य स्थानों पर अतिक्रमण हटवाया जाएगा।- अंबरीश कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन