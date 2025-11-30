'पढ़ने का मन तो करता है, पर अब्बा नहीं भेजते स्कूल', कूड़ा बीन रहे बच्चे ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से कही पीड़ा

जागरण संवाददाता, रुड़की : विभिन्न स्थानों से निरीक्षण कर रामपुर चुंगी पर लौट रहे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट (जेएम) दीपक रामचंद्र शेट कूड़ा बीनते हुए दो बच्चों को देखकर रुक गए। बच्चों से बातचीत करते हुए उन्होंने पूछा कि पढ़ने का मन नहीं करता है क्या। इस पर एक बच्चे ने कहा कि 'पढ़ने का मन तो बहुत करता है, पर अब्बा स्कूल नहीं भेजते हैं।

बताया कि परिवार झोपड़ी में रहता है। घर के काम में हाथ बंटाना पड़ता है। इस पर जेएम ने लेखपाल को संबंधित बच्चों के स्वजन से बात कर उनका दाखिला स्कूल में कराने के निर्देश दिए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट रामपुर चुंगी पर जन सेवा केंद्र का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि जन सेवा केंद्र पर किसी तरह की रेटलिस्ट नहीं लगी थी। जिस पर उन्होंने रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए।