School Holidays December 2025: दिसंबर माह में क्रिसमस एवं विंटर वेकेशन पर स्कूल रहेंगे बंद, चेक करें डेट्स

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। वर्ष 2025 का आखिरी महीना यानी की दिसंबर कल से स्टार्ट हो रहा है। दिसंबर स्टार्ट होने के साथ ही देशभर में सर्दी भी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। शीतलहर में टेम्प्रेचर गिरने के साथ ही दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह से कई राज्यों में विंटर वेकेशन का एलान कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स को हमेशा से ही छुट्टियों का इंतजार रहता है ताकी वे इसमें पढ़ाई से ब्रेक लेकर खुद को री-फ्रेश कर सकें।

दिसंबर माह में कब-कब रहेगा स्कूल में अवकाश स्टूडेंट्स एवं उनके माता पिता जो इस महीने में कहीं बाहर जाना जाता हैं या साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उनके लिए यह पेज उपयोगी है। आप यहां से इस माह में पड़ने वाली छुट्टियों की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

रविवार सहित 5 दिन स्कूलों में रहेगी ऑफिशियल छुट्टी छात्रों एवं अविभावकों को बता दें कि इस महीने में 4 रविवार के साथ क्रिसमस के मौके पर स्कूलों में अवकाश रहेगा। डेट वाइज छुट्टियों की डिटेल यहां से चेक करें-