School Holidays 2025: नवंबर एवं दिसंबर में कब बंद रहेंगे स्कूल, डेट वाइज चेक करें पूरी डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्कूल, कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार रहता है। स्कूलों में ब्रेक से स्टूडेंट्स कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं वहीं ब्रेक से खुद को तरो-ताजा भी करते हैं। वर्ष 2025 में अब दो महीने शेष हैं जिनमें कई छुट्टियां आने वाली हैं। छात्र एवं अविभावक इस पेज से नवंबर एवं दिसंबर 2025 माह में पड़ने वाली छुट्टियों की जानकारी हासिल करके आने वाले दिनों के प्लान्स बना सकते हैं, जिससे की पढ़ाई का नुकसान भी न हो।

नवंबर माह में इन डेट्स में बंद रहेंगे स्कूल आपको बता दें कि इस माह में गुरु नानक जयंती एवं गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर छुट्टियां रहेंगी। इसके साथ ही इस माह में 5 रविवार भी हैं। इन सबके अलावा 14 नवंबर को प्रतिवर्ष देशभर में बाल दिवस भी मनाया जाता है जिसमें भी छात्रों को पढ़ाई से राहत मिलती है।

2 नवंबर- रविवार

5 नवंबर- गुरु नानक जयंती

9 नवंबर- रविवार

16 नवंबर- रविवार

13 नवंबर- रविवार

24 नवंबर- गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस

30 नवंबर- रविवार छात्रों को बता दें कि बाल दिवस पर स्कूलों की छुट्टी निर्धारित नहीं होती है। इस दिन स्कूल में पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में छात्र 14 नवंबर की छुट्टी के लिए पहले से ही स्कूल से जानकारी प्राप्त कर लें।

दिसंबर माह में पड़ने वाली छुट्टियां आपको बता दें कि दिसंबर एक ऐसा महीना होता है जिसमें केवल क्रिसमस का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस के अलावा दिसंबर महीने में 4 रविवार पड़ेंगे जिसकी पूरी डिटेल आप नीचे से देख सकते हैं।