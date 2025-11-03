Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    School Holidays 2025: नवंबर एवं दिसंबर में कब बंद रहेंगे स्कूल, डेट वाइज चेक करें पूरी डिटेल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:13 PM (IST)

    वर्ष 2025 में केवल 2 महीने शेष हैं। नवंबर एवं दिसंबर माह में रविवार सहित कई छुट्टियां रहेंगी जिसकी डिटेल छात्र एवं उनके माता पिता इस पेज से चेक कर सकते हैं। अगर वे इस दौरान कहीं घूमने या अन्य प्लान बना रहे हैं तो छुट्टियों को ध्यान में रखकर योजना बना सकते हैं जिससे पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    School Holidays 2025

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्कूल, कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार रहता है। स्कूलों में ब्रेक से स्टूडेंट्स कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं वहीं ब्रेक से खुद को तरो-ताजा भी करते हैं। वर्ष 2025 में अब दो महीने शेष हैं जिनमें कई छुट्टियां आने वाली हैं। छात्र एवं अविभावक इस पेज से नवंबर एवं दिसंबर 2025 माह में पड़ने वाली छुट्टियों की जानकारी हासिल करके आने वाले दिनों के प्लान्स बना सकते हैं, जिससे की पढ़ाई का नुकसान भी न हो।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवंबर माह में इन डेट्स में बंद रहेंगे स्कूल

    आपको बता दें कि इस माह में गुरु नानक जयंती एवं गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर छुट्टियां रहेंगी। इसके साथ ही इस माह में 5 रविवार भी हैं। इन सबके अलावा 14 नवंबर को प्रतिवर्ष देशभर में बाल दिवस भी मनाया जाता है जिसमें भी छात्रों को पढ़ाई से राहत मिलती है।

    • 2 नवंबर- रविवार
    • 5 नवंबर- गुरु नानक जयंती
    • 9 नवंबर- रविवार
    • 16 नवंबर- रविवार
    • 13 नवंबर- रविवार
    • 24 नवंबर- गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस
    • 30 नवंबर- रविवार

    छात्रों को बता दें कि बाल दिवस पर स्कूलों की छुट्टी निर्धारित नहीं होती है। इस दिन स्कूल में पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में छात्र 14 नवंबर की छुट्टी के लिए पहले से ही स्कूल से जानकारी प्राप्त कर लें।

    दिसंबर माह में पड़ने वाली छुट्टियां

    आपको बता दें कि दिसंबर एक ऐसा महीना होता है जिसमें केवल क्रिसमस का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस के अलावा दिसंबर महीने में 4 रविवार पड़ेंगे जिसकी पूरी डिटेल आप नीचे से देख सकते हैं।

    • 7 दिसंबर- रविवार
    • 14 दिसंबर- रविवार
    • 21 दिसंबर- रविवार
    • 25 दिसंबर- क्रिसमस
    • 28 दिसंबर- रविवार
    november december 2025 School Holiday

    आपको बता दें कि ये सभी छुट्टियां सरकारी गैजेट के अनुसार होती हैं। इसमें से कई छुट्टियां रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ऐसे में आप इन छुट्टियों का मिलान अपने स्कूल कैलेंडर से अवश्य कर लें।

    यह भी पढ़ें- देश के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट एवं उनकी राजधानी