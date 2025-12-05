Roorkee: अस्पताल में मरीजों को दवा दे रहे थे कर्मी, अचानक छत से गिरने लगा प्लास्टर; मचा हड़ंकप

जागरण संवाददाता, रुड़की: सिविल अस्पताल के औषधि वितरण कक्ष की छत जर्जर हो गई है। छत का प्लास्टर गिरने से कक्ष में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ।

सिविल अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में शहर और आसपास के क्षेत्रों के मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। जनरल फिजिशियन की ओपीडी के पास ही औषधि वितरण व इंजेक्शन कक्ष है।

यहां पर अस्पताल के कर्मी व इंटर्न करने वाले विद्यार्थी मरीजों को दवाइयों का वितरण करने के साथ ही इंजेक्शन भी लगाते हैं। इस कक्ष की छत की हालत जर्जर हो गई है। नतीजतन छत से प्लास्टर गिरने की संभावना बनी हुई है।