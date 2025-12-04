साइकिल से टहलने निकले बुजुर्ग को कार ने मारी जोरदार टक्कर, अस्पताल में तोड़ा दम; CCTV में कैद हुई दर्दनाक घटना
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में डीएलएफ फेज-2 थाना क्षेत्र में आकाशनीम मार्ग पर साइकिल से टहलने निकले 58 वर्षीय व्यक्ति को पीछे से आई सफेद रंग की सेंट्रो कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग निकला। साइकिल चला रहे व्यक्ति की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई।
घटना बुधवार सुबह की है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और आरोपी कार चालक की तलाश तेज कर दी है। यह घटना सड़क किनारे एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
पुलिस ने मृत व्यक्ति की पहचान डीएलएफ फेस-2 के बोगनविला मार्ग के रहने वाले अमिताभ जैन के रूप में की। बताया जाता है कि यह प्रतिदिन सुबह साइकिल से आकाशनीम मार्ग पर टहलने जाते थे। बुधवार सुबह करीब सात बजे जब यह आकाशनीम मार्ग पर साइकिल चला रहे थे, इसी दौरान पीछे से आए एक कार चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कार की रफ्तार तेज नहीं थी। साइकिल सवार को टक्कर मारते हुए कार चालक भाग निकला।
पुलिस के मुताबिक, अमिताभ जैन 10 साल पहले दिल्ली में दवाइयां से जुड़ा व्यापार करते थे। इसके बाद वह गुरुग्राम के डीएलएफ फेस-2 में रहने आए थे। उनकी पत्नी दिल्ली में पार्लियामेंट म्यूजियम में कंजरवेटर है और इनका एक बेटा लंदन की आईटी कंपनी में काम करता है। बेटी बेंगलुरु में रहता है। हादसे के बाद परिवार के लोगों ने किसी साजिश की आशंका भी जताई है। पुलिस सभी एंगल पर मामले की जांच कर रही है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कार के नंबर की पहचान कर ली गई है। जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद जानकारी सामने आ पाएगी। कार पर दिल्ली का नंबर था।
