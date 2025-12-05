गुरदासपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार इनोवा ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर; अस्पताल में तोड़ा दम

संवाद सूत्र, काहनूवान। गुरदासपुर-श्रीहरगोबिंदपुर साहिब मुख्य मार्ग पर गांव नैनेकोट के पास शुक्रवार को एक तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी ने स्कूटी सवार व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। जिससे स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने चालक को मृतक करार दे दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उधर, पुलिस ने शव और वाहन को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई आरंभ कर दी है। मृतक की पहचान वस्सन सिंह निवासी नैनेकोट के रूप में हुई है। मृतक के बेटे मास्टर सुलखन सिंह ने बताया कि उसका पिता अपने गांव नैनेकोट से निकट गांव गांव वड़ैच को स्कूटरी पर जा रहा था। जैसे ही वह उक्त जगह पर पहुंचा तो तेज रफ्तार से आ रही इनोवा कार ने उसकी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद चालक गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया।

हालांकि, उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट घटनास्थल पर ही गिर गई। यह नंबर चंडीगढ़ का था। घायल हुए उसके पिता को निकट अस्पताल में ले जाया गया, मगर डाक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि यह इनोवा गाड़ी गुरदासपुर से चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी। हादसे में स्कूटी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।