Roorkee : साहब खेती करें या रात में पहरा दें, किसानों की एसपी देहात से हुई नोकझोंक

जागरण संवाददाता, रुड़की : किसानों के ट्यूबवेलों से लगातार चोरी हो रहे बिजली के मोटर, स्टार्टर, केबल आदि को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन रोड गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड के नेतृत्व में किसान एसपी देहात के कार्यालय में पहुंच गए।

यहां पर किसानों की एसपी देहात से नोकझोंक भी हुई। किसानों ने आरोप लगाया कि चोरों को पकड़ना तो दूर पुलिस उनकी चोरी की अर्जी को दर्ज करने तक को तैयार नहीं है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि चोरियां बंद नहीं हुई तो किसान कोतवाली में मवेशियों के साथ धरना देंगे।

किसानों ने बताया कि रुड़की कोतवाली हो या झबरेड़ा, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र हो सभी जगह गांव में किसानों के ट्यूबवेल से बिजली के मोटर चोरी हो रहे हैं। किसान सुबह ट्यूबवेल चलाने के लिए जाता है तो सब कुछ गायब मिलता है।

इतना ही नहीं बलेड़ी एवं ढंडेरी ख्वागजीपुर गांव में तो एक-एक किसान के यहां दो से तीन बार चोरी हो चुकी है। थाने कोतवाली में जाते हैं तो पुलिस का एक ही जवाब होता है कि रात को खेतों पर पहरा दो।