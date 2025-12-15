Language
    Roorkee : साहब खेती करें या रात में पहरा दें, किसानों की एसपी देहात से हुई नोकझोंक

    By Raman Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:52 PM (IST)

    रुड़की में किसानों और एसपी देहात के बीच तीखी नोकझोंक हुई। किसान इस बात से परेशान थे कि उन्हें खेती करनी चाहिए या रात में खेतों की रखवाली करनी चाहिए। क ...और पढ़ें

    रुड़की में एसपी देहात से वार्ता करते भाकियू रोड गुट के पदाधिकारी। जागरण 

    जागरण संवाददाता, रुड़की : किसानों के ट्यूबवेलों से लगातार चोरी हो रहे बिजली के मोटर, स्टार्टर, केबल आदि को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन रोड गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड के नेतृत्व में किसान एसपी देहात के कार्यालय में पहुंच गए।

    यहां पर किसानों की एसपी देहात से नोकझोंक भी हुई। किसानों ने आरोप लगाया कि चोरों को पकड़ना तो दूर पुलिस उनकी चोरी की अर्जी को दर्ज करने तक को तैयार नहीं है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि चोरियां बंद नहीं हुई तो किसान कोतवाली में मवेशियों के साथ धरना देंगे।

    किसानों ने बताया कि रुड़की कोतवाली हो या झबरेड़ा, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र हो सभी जगह गांव में किसानों के ट्यूबवेल से बिजली के मोटर चोरी हो रहे हैं। किसान सुबह ट्यूबवेल चलाने के लिए जाता है तो सब कुछ गायब मिलता है।

    इतना ही नहीं बलेड़ी एवं ढंडेरी ख्वागजीपुर गांव में तो एक-एक किसान के यहां दो से तीन बार चोरी हो चुकी है। थाने कोतवाली में जाते हैं तो पुलिस का एक ही जवाब होता है कि रात को खेतों पर पहरा दो।

    उन्होंने कहा कि रात को किसान खेत पर पहरा देगा तो सुबह खेत पर काम कैसे करेगा। इसी बीच किसी बात को लेकर किसानों एवं एसपी देहात के बीच नोकझोंक हो गई। किसानों ने एसपी देहात कार्यालय से ही गिरफ्तारी देने की बात कही।

    बाद में किसी तरह से समझाबुझाकर मामले को शांत किया गया। एसपी देहात शेखर सुयाल ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। पुलिस इस गिरोह को जरूर पकड़ेगी।

    इसके लिए एसओजी की टीम को भी लगाया जा रहा है। इस मौके पर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सचिन टोडा, जिलाध्यक्ष नाजिम अली, मुबारिक अली, प्रधान प्रवेज आलम, प्रधान घनश्याम आचार्य, इंद्र सिंह रोड आदि मौजूद रहे।

