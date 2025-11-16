Language
    ओवरटेक करने के लिए बजा रहे थे हार्न, साइड न मिलने पर बाइक सवार युवकों ने कर दी कार चालक की पिटाई

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:39 PM (IST)

    रुड़की में ओवरटेक को लेकर बाइक सवार युवकों ने कार चालक की पिटाई कर दी। सड़क पर जगह न होने के कारण कार चालक ने साइड नहीं दी, जिससे गुस्साए युवकों ने मारपीट की। राहगीरों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन आरोपी धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सांकेतित तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, रुड़की : ओवरटेक करने के लिए साइड नहीं मिलने पर बाइक सवार युवकों ने कार चालक की पिटाई कर दी। जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। लोगों के आने पर आरोपित युवक वहां से धमकी देकर फरार हो गये। घटना को लेकर काफी देर तक लोगों की भीड़ लगी रही।

    रविवार की सुबह दो युवक बाइक लेकर भगवानपुर की तरफ से रुड़की की ओर आ रहे थे। जैसे ही इनकी बाइक किशनपुर गांव के पास पहुंची तो युवकों ने अपने से आगे जा रही एक कार को ओवरटेक करने का प्रयास किया। लेकिन सड़क पर साइड नहीं मिलने के चलते कार चालक उन्हें साइड नहीं दे पाया।

    इसके बावजूद युवक बार बार ओवरटेक करने का प्रयास करते रहे। जिस पर कार चालक ने उन्हें हाथ का इशारा कर ओवरटेक करने से रोक दिया। इस बात पर युवक गुस्से में आ गये। युवकों ने सालियर गांव से आगे जाकर ओवरटेक कर कार को रोक लिया।

    कार के रुकते ही बाइक सवार युवकों ने कार चालक को नीचे खींच लिया। इन्होंने कार चालक की पिटाई कर दी। बीच सड़क पर युवक की पिटाई होने से हड़कंप मच गया। सड़क पर मारपीट होते देख रास्ते से जा रहे लोग भी रुक गये।

    इन लोगों ने बीच बचाव का प्रयास करते हुए युवकों ही हरकतों का विरोध किया। जिस पर युवक उनसे भी अभद्रता करने लगे। जिस पर लोगों ने उन्हें घेरने का प्रयास किया। जिस पर बाइक सवार युवक वहां से धमकी देकर फरार हो गये। इस मामले में पुलिस से शिकायत की गई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

