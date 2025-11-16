Delhi Crime:जरुरी सामान के साथ-साथ चरस की करने लगा होम डिलिवरी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। तिलक नगर थाना पुलिस ने एक पोर्टर का काम करने वाले एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो सामान की होम डिलिवरी के साथ साथ मांग पर मादक पदार्थ की भी होम डिलवरी ग्राहकों को करता था। मादक पदार्थ की डिलिवरी का आर्डर उसे अपने व्यक्तिगत संपर्क से मिलता था।

बहरहाल पुलिस आरोपित से पूछताछ कर इस मामले की छानबीन के दौरान यह पता करने की कोशिश में जुटी है कि इसके संपर्क में कौन कौन हैं। आरोपित का नाम महेंद्र गुप्ता है। इसके पास से पुलिस ने 155 ग्राम चरस और स्कूटी बरामद की है।

पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त दराद शरद भास्कर ने बताया कि पश्चिम जिला पुलिस मादक पदार्थ तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। तिलक नगर थाना प्रभारी प्रभारी इंस्पेक्टर विनीत कुमार पांडे टीम के साथ स्वर्ग आश्रम में गश्त कर रहे थे। वहां पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा, जो पुलिस देखते ही घबरा गया और अपनी स्कूटी छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम महेंद्र गुप्ता बताया है। उसने बताया कि वह बुराड़ी में रहता है। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि महेंद्र पोर्टर के काम की आड़ में मादक पदार्थ तस्करी करता है। तलाशी के दौरान उसके पास से चमड़े के पाउच में दो पैकेट मिले। इसमें 51 ग्राम गीली चरस और 104 ग्राम सूखी चरस मिली। उसके कब्जे से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद कर ली।

जांच में पता चला कि महेंद्र पर पहले से कोई आपराधिक मामला नहीं दर्ज है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर चरस की यह खेप उसे कहां से मिली। उसने बताया कि यह उसे इसके एक नजदीकी स्वजन से मिलती थी । वह नजदीकी स्वजन चरस की खरीद आनलाइन प्लेटफार्म से करता था।