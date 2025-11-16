गाजियाबाद में दाेस्ती नहीं करने पर युवती को हत्या की धमकी, सिरफिरे की तलाश में पुलिस

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मोदीनगर की एक कालोनी में सिरफिरे ने दोस्ती नहीं करने पर युवती को हत्या की धमकी दी है। आरोप है कि घर के बाहर आकर उसने युवती के स्वजन से भी गाली-गलौज की। मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।

कोतवाली क्षेत्र की एक कालोनी की युवती के मुताबिक, एक आरोपित उन्हें कई दिन से परेशान कर रहा है। आए दिन उनका पीछा करता है। रास्ते में अश्लील फब्तियां कसने के साथ ही उनके साथ छेड़खानी करता है। युवक उनपर दोस्ती का दबाव बन रहा है।