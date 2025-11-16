Language
    गाजियाबाद में दाेस्ती नहीं करने पर युवती को हत्या की धमकी, सिरफिरे की तलाश में पुलिस

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:33 PM (IST)

    मोदीनगर में एक सिरफिरे युवक ने दोस्ती न करने पर एक युवती को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी युवती का पीछा करता था, छेड़खानी करता था और दोस्ती का दबाव बना रहा था। उसने युवती के घर के बाहर गाली-गलौज भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।

    युवती को हत्या की धमकी देने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मोदीनगर की एक कालोनी में सिरफिरे ने दोस्ती नहीं करने पर युवती को हत्या की धमकी दी है। आरोप है कि घर के बाहर आकर उसने युवती के स्वजन से भी गाली-गलौज की। मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।

    कोतवाली क्षेत्र की एक कालोनी की युवती के मुताबिक, एक आरोपित उन्हें कई दिन से परेशान कर रहा है। आए दिन उनका पीछा करता है। रास्ते में अश्लील फब्तियां कसने के साथ ही उनके साथ छेड़खानी करता है। युवक उनपर दोस्ती का दबाव बन रहा है।

    आरोप है कि आरोपित उनके घर के बाहर आया और गाली-गलौज शुरू कर दी। दोस्ती ना करने पर हत्या की धमकी दी। युवती तभी से दहशत में हैं। उन्होंने थाने में शिकायत दी है। एसीपी ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द आरोपित की गिरफ्तारी होगी।