Haridwar: दिल्ली हाईवे पर जनरेटर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार, बंगाल के दो मजदूर सहित तीन की हुई मौत
हरिद्वार में दिल्ली हाईवे पर प्रेमनगर फ्लाईओवर की मरम्मत के दौरान एक तेज रफ्तार कार जनरेटर से टकराकर पलट गई, जिससे कार चला रहे युवक अर्पित सैनी की मौक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: दिल्ली-हाईवे पर प्रेमनगर फ्लाइओवर की मरम्मत के लिए खड़े जनरेटर में एक तेज रफ्तार कार टकराने के बाद पलट गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और चीख पुकार मच गई।
कार चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बंगाल के दो मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
कार में सवार रहे दूसरे युवक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने कार कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, आफ सीजन के चलते दिल्ली हाईवे पर इन दिनों कई जगहों पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। बुधवार रात कुछ मजदूर प्रेमनगर आश्रम चौराहे पर बने फ्लाइओवर की मरम्मत कर रहे थे।
वेल्डिंग व अन्य मशीन चलाने के लिए हाईवे पर किनारे एक जनरेटर भी रखा था। तभी देहरादून की ओर से एक तेज रफ्तार बलेनो कार पहले जनरेटर से टकराई और फिर पलट गई। जिससे अफरा-तफरी और चीख पुकार मच गई।
कार चला रहे अर्पित सैनी निवासी इब्राहिमपुर पथरी की मौके पर मौत हो गई। कार में अर्पित के साथ मौजूद रहमान निवासी बहादराबाद के अलावा मरम्मत कर रहे बंगाल के दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।
राहगीरों की सूचना पर कनखल थाने की एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एंबुलेंस बुलाकर घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। जहां डाक्टरों ने मजदूर राजू राय निवासी पश्चिमी मेदिनीपुर, बंगाल को मृत घोषित कर दिया।
दूसरे मजदूर अनाद सिंह निवासी नोया गांव, पश्चिमी मेदिनीपुर बंगाल काे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान अनाद सिंह की भी मौत हो गई, जबकि रहमान को स्वजन ने जौलीग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया हुआ है। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है।
कनखल थाने के एसएसआइ सतेंद्र भंडारी ने बताया कि अर्पित और रहमान दोस्त हैं, दोनों किसी पार्टी में जाने के लिए घर से निकले थे। बताया कि शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
