अरुणाचल प्रदेश में खाई में गिरा ट्रक, असम के 21 मजदूरों के मरने की आशंका
अरुणाचल प्रदेश में एक दुखद घटना में, एक ट्रक खाई में गिर गया, जिससे असम के 21 मजदूरों की मौत होने की आशंका है। यह दुर्घटना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के एक दुखद खबर समाने आई है, यहां खाई में गिरा ट्रक गिरने के असम के 21 मजदूरों के मरने की आशंका जताई जा रही है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
