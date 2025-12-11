अरुणाचल प्रदेश में खाई में गिरा ट्रक, असम के 21 मजदूरों के मरने की आशंका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के एक दुखद खबर समाने आई है, यहां खाई में गिरा ट्रक गिरने के असम के 21 मजदूरों के मरने की आशंका जताई जा रही है।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।