    Uttarakhand: चमोली में मोपाटा गांव के पास खाई में गिरी टैक्सी, दो लोगों की मरने की आशंका; तीन घायल

    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:13 PM (IST)

    चमोली जिले के देवाल क्षेत्र के मोपाटा गांव के पास एक टैक्सी खाई में गिर गई। इस हादसे में दो लोगों के मरने की आशंका है, जबकि तीन लोगों के घायल होने की ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, गोपेश्वर (चमोली):  जिले के देवाल क्षेत्र के मोपाटा गांव के पास गुरुवार को एक टैक्सी वाहन खाई में गिर गया। इस हादसे में वाहन सवार दो लोगों के मरने की आशंका है, जबिक तीन लोगों के घायल होने की सूचना है।

