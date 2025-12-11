Uttarakhand: चमोली में मोपाटा गांव के पास खाई में गिरी टैक्सी, दो लोगों की मरने की आशंका; तीन घायल

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर (चमोली): जिले के देवाल क्षेत्र के मोपाटा गांव के पास गुरुवार को एक टैक्सी वाहन खाई में गिर गया। इस हादसे में वाहन सवार दो लोगों के मरने की आशंका है, जबिक तीन लोगों के घायल होने की सूचना है।

