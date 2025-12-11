Uttarakhand: चमोली में मोपाटा गांव के पास खाई में गिरी टैक्सी, दो लोगों की मरने की आशंका; तीन घायल
चमोली जिले के देवाल क्षेत्र के मोपाटा गांव के पास एक टैक्सी खाई में गिर गई। इस हादसे में दो लोगों के मरने की आशंका है, जबकि तीन लोगों के घायल होने की ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गोपेश्वर (चमोली): जिले के देवाल क्षेत्र के मोपाटा गांव के पास गुरुवार को एक टैक्सी वाहन खाई में गिर गया। इस हादसे में वाहन सवार दो लोगों के मरने की आशंका है, जबिक तीन लोगों के घायल होने की सूचना है।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
